小規模營業人貸款鬆綁　金管會提「阿熊的故事」　創業年輕人繼續圓夢

▲小規模營業人條件放寬，有利新創業、沒有與銀行往來過的年輕人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

為了協助剛創業的業者可以適用小規模營業人簡易申貸方案，度過疫情難關，行政院決議將簡易評分表的核貸分數從70分降為63分。金管會今天舉了一個「阿熊」的故事，26歲的阿熊，開了一家新創公司經營不到1年，就碰到這波疫情，訂單很難接，生意銳減，眼看著各項成本支出，快要撐不下去了。

阿熊聽說政府推出小規模營業人簡易申貸方案，從沒有向銀行借過錢的他，很高興地去申貸。

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而阿熊的條件是新創公司未滿1年（可得8分）、從事網路設計經驗約1年（得8分），是信用小白，過去沒有向銀行貸款的經驗（可得25分），沒有不動產（可得8分）、新創公司還在營業中，想繼續經營（可得15分），總計簡易評分有64分，在第一階段就無法申請小規模營業人紓困貸款，幾乎無法繼續圓夢。不過，現在行政院放寬分數到63分的話，阿熊的分數低空飛過，就有機會可以申請到小規模營業人的紓困貸款，即使公司才開1年、經驗也不深，但是阿熊憑藉著沒有不良的信用紀錄、繼續經營的理想獲得政府的紓困。

根據行政院估算，以符合小規模營業人（未算原本有開發票的營業人）定義者約50萬家，如果是第一階段簡易評分表評分，可以通過的比率85%，但是進入第二階段，將評分門檻下調，讓新創的年輕人、信用小白者也納入的話，可通過的比率可望拉高到九成。