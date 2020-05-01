紓困貸款方案多、民眾搞不懂！　經濟部次長林全能：三大管道幫解決

▲ 經濟部次長林全能。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

為了減緩疫情對於企業衝擊，行政院推出了多項紓困貸款專案，但也因為種類繁多、條件也都不太一樣，不少民眾在申請時會非常茫然，經濟部次長林全能指出，民眾有三大管道可以獲得解答，不論是打電話詢問或是赴銀行申請貸款時，都有專人可以協助。

行政院於今（1）日下午召開行政院紓困振興方案-「1988疑難雜症回答part2-融資篇」記者會，政委龔明鑫、金管會主委顧立雄、經濟部次長林全能出席，針對紓困方案做進一步說明。

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林全能指出，針對疫情紓困貸款有不清楚專案或是申請流程的民眾，可以透過三個管道做諮詢。第一，打1988向服務人員請教，先前有不少民眾反應電話打通率低，但林全能指出，目前已有將近100位接線員，接通率達九成以上，也規劃要擴大到150位人員幫忙解答，希望可以讓民眾很快詢問到專案貸款內容。

第二，若沒有打通1988，可以撥中小企業馬上辦中心免付費服務電話（0800-057-476），或是中小企業聯合輔導基金會（服務專線0800-219-666）。

另外第三點，若是害怕到銀行申請貸款碰壁，可以聯繫中小企業馬上辦服務中心，當中有500位財務顧問可以提供協助。財務顧問可以直接到營業場所為申請人做諮詢或診斷，也可以協助申請人準備銀行貸款資料，也可協助開立紓困振興專案需要的受影響證明；另外還有很多微型企業跟銀行沒有互動往來，財務顧問在申請人送件時，也可以陪同去送件、幫忙與銀行溝通。

林全能再次說明，申請經濟部紓困振興的專案貸款須具備兩條件，第一是要符合事業或產業範疇，包含依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記、稅籍登記的營利事業，或是未開立發票的小規模營業人（例如攤販）。

第二條件是營業額下降15%，這部分經濟部也規劃彈性多元檢視方式，例如今年4月的營業額，比今年1、2、3月，或比去年甚至前年同期相比衰退15%，都可以申請。有開立統一發票的企業就有營業稅申報書，也就是401或403表，只要拿到銀行，銀行就會幫申請人算；而沒有開立發票的申請人，就是找中小企業馬上辦中心的財務顧問協助開立受影響證明。

另外，若是沒有辦法證明營收受影響的其他企業，也可以請財務顧問協助開立營收受影響證明，財務顧問也可以協助到銀行送件。