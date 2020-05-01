小老闆看過來！小規模營業人貸款評分標準大鬆綁　有利創業的年輕人

▲小規模營業人的門檻條件調整，對小店家更有。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳靜君／台北報導

政府推出小規模營業人低利簡易的貸款，可申貸最高50萬元、利率1%，幫助小攤商、小店家等度過疫情經濟寒冬。行政院政務委員龔明鑫今（1）日表示，昨（30）日邀集金管會、中央銀行及經濟部等相關機關商議，決議將簡易評分表的核貸分數從70分降為63分，對於新創公司更易得到貸款。

行政院今日召開「1988疑難雜症回答part2- 融資篇」記者會，就為小老闆帶來好消息。

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龔明鑫宣布，過去小規模營業人必須得到70分，才可能得到銀行、信保基金的紓困，但是許多新創公司在第1及往往拿不到好分數，得不到紓困貸款，所以行政院召集相關部會，討論將貸款標準下調，從70分調降到63分。

金管會表示，開業期間較短、信用正常、無銀行往來經驗，即使沒有不動產，在營業中也想繼續經營公司的新創業者，評分可得64分，在中小企業信用保證基金保證10成的支持下，依新評分標準將可以順利向銀行貸得款項。

龔明鑫表示，根據信保的資料統計，到目前為止信保基金已經保證件數將近萬件；保證金額也達89億元。

金管會針對小規模營業人簡易申貸方案進行依些四大修正和說明，更有利小店家、小攤商，以及新創公司的小老闆。

一，如果不申請其他部會的利息補貼，小規模營業人50萬元額度貸款，主要在提供小企業週轉用，並沒有月營業額下降百分之十五的條件限制。

如果有開立統一發票的小規模營業人，因為疫情而營業額20萬元以下，也符合條件，若可以自行舉證或由銀行洽請客戶提供401報表，說明月銷售額未達20萬元使用統一發票的標準，也可以適用小規模營業人紓困貸款。

二、依目前承作方式，銀行提供的借款期限至少有2年，本金寬限期至少6個月。

三、不需要不動產或保證人，由信保基金提供10成的保證。

四、央行對銀行的轉融通期限最長為360天，所以第一年的貸款利率不會超過1%；第二年之後，如是由銀行的資金承作，不是使用中央銀行提供的專案融通資金，利率是由各銀行與顧客商議。