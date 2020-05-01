國民女友跨界當設計師　大眼圖案背後竟藏心酸故事

記者蔡琛儀／台北報導

國民女友祈錦鈅（小鈅）日前推出全新單曲《IDO》，本身喜歡設計和縫紉的小鈅，近日又和日本電腦刺繡廠商TAJIMA （田島）合作，跨行當設計師推出「大眼限定帽」，小鈅說：「很喜歡自己的大眼睛，把自己的特色設計進去，大眼睛搭配可愛的腮紅萌萌噠會讓人難以抗拒。從小常常被稱讚說我有一雙會說話的眼睛，但小時候會因為大眼睛嚇到親戚，誤以為我在瞪人，眼睛大的缺點也會讓我看起來像是有很多小心機，一雙眼睛轉呀轉的，看起來在想做什麼壞事。」

▲▼祈錦鈅和日本電腦刺繡廠商TAJIMA （田島）合作推出「大眼限定帽」。（圖／固力狗娛樂提供）

TAJIMA （田島）是擁有76年歷史的電腦刺繡機品牌，舉凡Dior、愛迪達、PUMA、NIKI等時尚精品、運動品牌，都跟該品牌合作過。小鈅這次還親自到現場監工，十分有成就感，「自己本身很喜歡裁縫和縫紉，家中的窗簾和生活用品能穿上衣服的都會自己製作，常會在家做女紅佈置自己的小天地。」

帽子將會搭配《I DO》海報在網路販售，所得將扣除成本全數捐贈毛小孩相關的公益團體，相當關心動物議題的她，其實也是寵物APP平台「毛小愛」創始團隊的一員，等於她除了原本模特兒、歌手身份，還有設計師、APP設計團隊、潛水証照，相當多才多藝。

▲▼祈錦鈅本身對於裁縫、設計很有興趣。（圖／固力狗娛樂提供）

今年即將於開南大學畢業的她，也尚還有學生身份，被問到怎麼規劃時間。小鈅說：「自己是很不會時間管理的人，會有點亂七八糟，還不敢說都能兼顧，再慢慢努力做到迅速確實，加上自己很健忘的人，就會把需要完成的事項放到行事曆裡，朋友看到我的行事曆都嚇壞了，他們說我是他們認識的朋友裡面行事曆最滿的，看著自己滿滿的行程覺得每天都有小目標，這感覺很踏實。」據了解，她確定會順利畢業，剛結束期中考的她，為了補之前缺課，最近都早起上課，早上八點就出現在課堂上點名。