比爾蓋茲：新冠肺炎疫苗最快9個月後問世！10款特別有希望

▲比爾蓋茲夫妻。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者曾筠淇/綜合報導

比爾.蓋茲(Bill Gates)先前建立基金會,並投入所有資源來協助抗疫。他在部落格的文章中指出,研發新冠病毒的疫苗大約只需要18個月的時間,但他認為疫苗研發所需時間最快只需要9個月,因為現在能夠同時測試許多不同的方法,而截至4月9日為止,已研發出115種不同的候選疫苗。

比爾.蓋茲昨(4月30日)在部落格「GatesNotes」上表示,美國國家過敏和傳染病研究所主任安東尼.弗契(Anthony Fauci)認為,研發新冠病毒疫苗大約需要18個月的時間。比爾.蓋茲同意這個說法,不過他認為其實也有可能在短短9個月,或是要花長達2年的時間讓疫苗誕生。

文章指出,18個月聽起來很長,但一般疫苗大約都要花上5年左右的時間才能成功研發。安全性及有效性是疫苗最重要的目標,因此每種疫苗都會經過三個階段。

▲多國都在積極研發新冠病毒的疫苗。(示意圖/路透)

首先,研究人員會先請健康的志願者嘗試不同劑量,讓最低有效劑量產生最強的免疫反應,且還要不造成嚴重的副作用。再者,則會陳列不同年齡、不同健康狀況的測試者,並記錄成效。最後則是將疫苗分發給成千上萬的人,檢驗疫苗能讓多少人被感染的風險降低,而最後這個階段也是時間最長的階段。若三個試驗階段都通過,才會請工廠量產,並交由WHO及各政府機構。

為了節省研發時間,研究人員將會一次執行多項步驟,並同時測試許多不同的方法。直至4月9日為止,已研發出115種不同的候選新冠病毒疫苗,比爾.蓋茲認為,其中有8至10款看起來特別有希望,而基金會也將密切關注。

不管用哪種方式製作疫苗,都需要使用大量材料,當這些材料取自於植物,則需要耗費許多時間種植。因此比爾.蓋茲對於其中的RNA和DNA疫苗感到特別興奮,以RNA疫苗來說,它不必注射病原體的抗原,而是給身體提供產生該抗原本身所需的遺傳密碼,因此當抗原出現在細胞外部時,自身的免疫系統就會發動攻擊,等同於把自己的身體變成自己的疫苗生產部門。

Humankind has never had a more urgent task than creating broad immunity for coronavirus. It’s going to require a global cooperative effort like the world has never seen. But I know we’ll get it done. There’s simply no alternative. https://t.co/lDRkgqJ39k