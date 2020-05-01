瑞興銀行挺紓困　推小規模營業人低利優惠貸款利率1.79%

▲市場攤販生意受到新冠肺炎疫情影響，瑞興銀行推小規模營業人低利貸款相挺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，瑞興銀行為了要幫助更多微小型企業順利度過疫情難關，瑞興銀行推出低利「小規模營業人簡易申貸」低利優惠貸款，除了首年給予寬限期之外，即使到明年利率也只有1.79%、貸款年限更長達5年，讓小規模營業人可以安心度過這次疫情難關。

瑞興銀行表示，為了支持政府紓困，振興市場經濟，瑞興銀行推第二階段的「小規模營業人簡易申貸」優惠利率1.79%，貸款期限可長達5年。

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依據瑞興銀行的規劃，借款人可依照自身需求設定還款期限，假如可以在6月1日前收到週轉金50萬元，利息計算方式為，6月1日到明年的3月27日利率為1%；明年的3月28日起到貸款到期日的利率則為1.79%計算，而借款人在6月1日的第一年寬限期內，可僅付利息，最低每月417元，並自明（2021）年6月2日後依該行優惠利率1.79%按月平均攤還本息。

瑞興銀行表示，除了央行「小規模營業人簡易申貸」紓困方案之外，該行亦可協助辦理其他政府機關擬定之紓困方案，凡符合各紓困方案申貸相關資格者，歡迎於今年12月31日前至瑞興銀行各分行洽詢申辦事宜。