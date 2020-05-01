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最怕核武失控！金正恩政權若崩垮　《美聯社》分析美中韓行動

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▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

▲北韓領導人金正恩狀況不明。（圖／翻攝朝中社）

記者吳孟臻／編譯

隨著北韓最高領導人金正恩神隱多日、甚至病危的消息傳出，朝鮮半島的局勢再顯緊繃。南韓方面表示，相信金正恩還活著，並掌控著大局。就算金正恩有三長兩短，他的親妹妹金與正也會繼承領導人地位，在一些高官的幫助下持續統治北韓。許多專家認為，一定會有動盪過渡期，不過最終金氏家族依然可以把持政權。

但如果一切沒這麼順利呢？《美聯社》特此分析，美中韓三國面對金氏政權垮台時，可能執行的對策與行動。

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

●美國

一旦北韓政權垮台，美國和南韓合作的「OPLAN 5029計畫」可能會執行。當北韓政府失勢後或是失去對核武的控制權，此計畫依然能確保南北韓邊界與核武安全。

對此，來自麻省理工學院的北韓核武專家納蘭（Vipin Narang）表示，「重要的問題是，何時該啟動OPLAN 5029計畫，該依據什麼指標執行呢？因為當一國保護其他國家安全的行為看起來像侵略行動，可能會導致一切局勢失控。」

美國最擔心的是，北韓核武被啟用，被偷竊或是賣給第三方。「如果美國沒有計畫涉入和掌握北韓核武，美國和南韓實在沒必要介入北韓內部政權鬥爭。」太平洋論壇（Pacific Forum）總裁柯羅夫（Ralph Cossa）說道。

《美聯社》分析提到，中國此時很有可能提供北韓軍事援助和人道救援，如果美國此時和南韓合作出現失誤，將會引發嚴重後果。

當美國國務卿麥克蓬佩奧（Mike Pompeo）被問到金正恩健康問題時，他回答，「無論北韓領導人發生什麼改變，美國會堅持追求北韓無核化」。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

●中國

中國是北韓的主要資助及外交支持國，鄰國的政局穩定對中國國家安全至關重要。雖然中國也同意聯合國對北韓核武的制裁，但一旦北韓政局垮台，將會嚴重影響中國的經濟與政權，引發兩國邊境衝突，北韓難民將會跨過邊境進入中國。雖然中國近幾年加強對北韓的邊境管制，但有許多朝鮮族居住在中國邊境。如果邊境開放，將會增加不穩定風險，甚至失去領土。

然而中國最大的擔憂還是美韓兩軍在邊境的軍事行動，就是此擔憂才使得中國在70年前參與韓戰。不過就算北韓換了領袖，中國遼寧社會科學院教授盧超（Lu Chao，音譯）認為，中國與北韓的關係不會受到太大的改變。

▲▼ 文在寅14日於青瓦台召開新年記者會。（圖／達志影像／美聯社）
▲南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

●南韓

除了要和美國擬定軍事計畫外，南韓還要應付從北韓來的難民、成立收容所，並在北韓設立緊急行政總部。

根據一份遭外洩的美國電報，前南韓總統顧問告訴美國外交部，南韓憲法將北韓視為南韓的一部份。因此學者相信，當北韓政權垮台，南韓將會藉機掌控北韓，並限制北韓人民的行動。當被問及此問題，南韓統一部表示，他們會準備好以應付一切可能。只是有個大問題是，南韓不可能像中國一樣，出動大批兵力穩定北韓。

根據韓國《中央日報》一篇社論，如果北韓政權瀕臨崩潰，中國有更大的可能出兵北韓，並建立親北京政權。為了降低中國對北韓的介入，南韓更要與美國建立密切合作的關係。

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