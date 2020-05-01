蘋果CEO庫克：4月底消費者需求開始回升　產品供應鏈3月底已恢復正常！

▲庫克。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果日前公布 2020 會計年度 Q2 財報，不過卻未提供本季財測報告，外界擔憂後續業績下滑。蘋果執行長庫克（Tim Cook）受訪時表示，他觀察到4月底消費者對蘋果產品的需求全面上升，且預測電腦和平板系列會有強勁表現。

根據《CNBC》報導，庫克表示，蘋果並未提供本季財測，是因為無法知道未來60天的狀況。不過，庫克指出，受到刺激法案和在家工作的關係，預估在4月底時看到消費者對蘋果產品的需求全面上漲。

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庫克表示，民眾認為疫情還會持續一段時間，所以會多準備一些設備在家中工作。因此蘋果電腦或平板系列產品，可能會有強勁的表現，因為消費者在家中需要遠距上課和辦公。

另外，蘋果高階主管表示，iPhone、Airpods和Apple Watch等設備的銷售可能會受到打擊。庫克也表示，在本季度的最後三週內，隨著病毒在全球範圍內傳播以及社會疏遠措施在全球範圍內開始執行，包括3月13日關閉大中華區以外的所有零售店以及全球許多合作夥伴的銷售，可以看到需求下降的壓力，尤其是iPhone和可穿戴設備。

蘋果最大的零件廠和組裝廠都在中國大陸，受疫情影響，中國大陸1月份進行封城，庫克表示雖然他們2月份感到暫時的供應緊張，但到3月底，生產已恢復到正常水平。