19歲飛行員飛出「11字」軌跡飆罵　一吐內心對疫情感受

實習記者曾筠淇／綜合報導

初得執照的19歲飛行員格雷格.海因斯（Greggor Hines）先前飛了條十分複雜的路線，並獲得許多人的關注，從照片中可知，他的飛行軌跡竟出現了「FUCK COVID 19」的字樣。在新冠肺炎流行之際，影響了許多人的生活，而海因斯也不例外，因此，他才會透過這種方式，來表達自己內心的感受。

據《華盛頓人》（Washingtonian）報導，陶森大學（Towson University）19歲的大學生海因斯日前在檢測飛機時，飛過一條複雜的路線，整個飛行軌跡呈現了「FUCK COVID 19」的字樣。海因斯表示，「我們剛剛在飛機上安裝了一個新指南針，我只好以某種方式對其進行了檢查」。

▲飛行路線呈現「FUCK COVID 19」的字樣。（圖／翻攝自Twitter／@flightradar24）

新冠肺炎在全國流行，除了危害許多人的生命，也導致許多人的生活受到影響，海因斯正是其中之一的受害者。他的學業被打亂，身邊的朋友也不幸感染，因此對這個病毒感到非常憤怒。

海因斯從9歲時就對飛行有所涉獵，並在16歲時，首次獨自飛行。他在去年考到了私人飛行員執照，而這次則是開著父親的飛機，一共飛了191海里（約353.7公里），並透過在高空的飛行，表達自己內心最真實的感受。

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