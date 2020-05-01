CNN王牌同志主播當爸了　節目突甜曬「親吻男嬰照」超溫馨！

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▲▼CNN王牌主播庫柏（Anderson Cooper）當爸了。（圖／翻攝自IG／andersoncooper）

▲庫柏迎接新生命。（圖／翻攝自IG／andersoncooper）

記者丁維瑀／綜合報導

CNN王牌主播庫柏（Anderson Cooper）4月30日宣布喜訊，他的兒子懷亞特（Wyatt Morgan Cooper）平安出生。時值新冠肺炎（COVID-19）疫情侵襲全球，他希望這個消息能讓大眾感受到喜悅。

庫柏的兒子於4月27日出生，52歲的他昨日透過電視直播與觀眾分享照片。他說，疫情是所有人一生遇上最艱難的時刻，今後一定還會有更多困難的日子，「我認為，尤其在這些困難的時刻，努力把握喜悅與快樂的片刻特別重要。」

庫柏表示，「在我們哀悼失去摯愛的同時，我們也被賦予新生命與新的愛。」CNN介紹，庫柏是一名同志，此次是透過代理孕母的方式迎接新生命，事實上，他從沒想過自己會擁有孩子，他非常感謝支持他的人與醫護團隊。

據了解，庫柏的父親在他10歲時去世，名字正是懷亞特，如今他希望把這個名字傳承給下一代。

 
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