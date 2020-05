CNN王牌同志主播當爸了　節目突甜曬「親吻男嬰照」超溫馨！

▲庫柏迎接新生命。(圖/翻攝自IG/andersoncooper)



記者丁維瑀/綜合報導

CNN王牌主播庫柏(Anderson Cooper)4月30日宣布喜訊,他的兒子懷亞特(Wyatt Morgan Cooper)平安出生。時值新冠肺炎(COVID-19)疫情侵襲全球,他希望這個消息能讓大眾感受到喜悅。

庫柏的兒子於4月27日出生,52歲的他昨日透過電視直播與觀眾分享照片。他說,疫情是所有人一生遇上最艱難的時刻,今後一定還會有更多困難的日子,「我認為,尤其在這些困難的時刻,努力把握喜悅與快樂的片刻特別重要。」

庫柏表示,「在我們哀悼失去摯愛的同時,我們也被賦予新生命與新的愛。」CNN介紹,庫柏是一名同志,此次是透過代理孕母的方式迎接新生命,事實上,他從沒想過自己會擁有孩子,他非常感謝支持他的人與醫護團隊。

據了解,庫柏的父親在他10歲時去世,名字正是懷亞特,如今他希望把這個名字傳承給下一代。

Welcome Wyatt Morgan Cooper! @AndersonCooper's son was born on Monday. New life, new love. pic.twitter.com/L3Af2TtYAq