CNN王牌同志主播當爸了　節目突甜曬「親吻男嬰照」超溫馨！

▲庫柏迎接新生命。（圖／翻攝自IG／andersoncooper）



記者丁維瑀／綜合報導

CNN王牌主播庫柏（Anderson Cooper）4月30日宣布喜訊，他的兒子懷亞特（Wyatt Morgan Cooper）平安出生。時值新冠肺炎（COVID-19）疫情侵襲全球，他希望這個消息能讓大眾感受到喜悅。

庫柏的兒子於4月27日出生，52歲的他昨日透過電視直播與觀眾分享照片。他說，疫情是所有人一生遇上最艱難的時刻，今後一定還會有更多困難的日子，「我認為，尤其在這些困難的時刻，努力把握喜悅與快樂的片刻特別重要。」

在 Instagram 查看這則貼文 andersoncooper（@andersoncooper）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 下午 6:51 張貼

庫柏表示，「在我們哀悼失去摯愛的同時，我們也被賦予新生命與新的愛。」CNN介紹，庫柏是一名同志，此次是透過代理孕母的方式迎接新生命，事實上，他從沒想過自己會擁有孩子，他非常感謝支持他的人與醫護團隊。

據了解，庫柏的父親在他10歲時去世，名字正是懷亞特，如今他希望把這個名字傳承給下一代。