疫情直接打趴貿易協議　川普揚言「課徵新關稅」報復中國

▲美國總統川普與中國國家主席習近平的關係因為疫情受影響。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國政府正為疫情對中國設想報復性措施之際，川普總統今天表示，他費勁向中國爭取來的貿易協議，目前重要性相對來說不及新型冠狀病毒疫情，他揚言對中國課徵新關稅。

川普對中國的尖銳用詞，反映出他在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）議題上，面對北京感到愈來愈受挫。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，這種疾病單是在美國就奪走超過6萬3000條人命，還引發經濟緊縮，威脅到川普在11月總統大選獲得連任的機會。

兩名不願具名的美國官員透露，政府正在討論報復中國的一系列選項，但也提醒說，這些行動都還在初步階段；一名官員告訴路透社，建議案尚未提交給川普的最高國安團隊或川普本人。

華府目前與北京的關係如履薄冰，美國要從中國進口個人防護裝備（PPE），也小心翼翼提防損及敏感的貿易協議。一名消息人士指出：「有部分討論是關於打擊中國的力道要多大、要如何恰當拿捏。」

▲加州人員進行新冠病毒篩檢。（圖／路透）



然而川普態度明確，他對中國在冠狀病毒起源及擴散一事上所扮演角色的關切，目前優先於他與中國談成初步貿易協議的努力。長期以來，這項貿易協議談判是川普與中國這個全球第2大經濟體來往的主軸。

川普對媒體表示：「我們簽署貿易協議，（根據協議）他們必須要購買（美國產品），實際上他們也買了很多；但隨著病毒引發（疫情）後，現在這已變成次要的了。」他說：「疫情就是令人無法接受。」

華盛頓郵報（The Washington Post）今天引述兩名熟知內部討論人士的說法報導，有些官員提過廢除一部分中國持有的大量美國債券，做為打擊北京的一種方式，因為美國感覺北京在疫情上不夠坦承。

但白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）否認華郵報導。他對路透社說：「對美國債券憑證的完全信任及信用是神聖不可違背的，就這樣，沒別的好說。」

媒體詢問川普是否考慮讓美國停止支付債券以制裁北京，他回答：「這個嘛，我可以有不同做法。我可以做一樣的事（指制裁），甚至可獲得大筆進帳，只要課徵關稅就行。所以我沒必要那麼做。」

此外，川普面對記者時，不願說明他是否認為中國國家主席習近平應為他所謂來自中國的疫情假消息負責。

一名匿名的川普政府高階官員昨天說，川普與習近平於3月底的一通電話裡基本上同意在言詞交鋒上非正式「休戰」，現在看來似乎已經失效。美國與中國在病毒起源及因應方式上，相互激烈指責的狀況愈來愈頻繁。（譯者：曾依璇／核稿：嚴思祺）