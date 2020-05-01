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阿波羅16號帶回！13公斤月球碎片「NWA 12691」拍賣...只要7500萬

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▲▼月球隕石「NWA 12691」。（圖／翻攝自佳士得官網）

▲月球隕石「NWA 12691」。（圖／翻攝自佳士得官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國藝術品及奢侈品拍賣行佳士得（CHRISTIE'S）今日宣布，要將目前已知世界上前五大月球隕石之一的「NWA 12691」出售，由於這次不是用拍賣的方式，只要能夠支付250萬美金（約新台幣7,500萬元），任何人都可以把這稀有的月球碎片帶回家。

根據《佳士得》官網介紹以及CNN報導，「NWA 12691」重量高達13.5公斤，比美國阿波羅16號登月任務後，所帶回來的月球樣本「大穆利」（big muley）還重，是地球上最稀有的物質之一。佳士得科學與自然歷史負責人詹姆斯·海斯洛普（James Hyslop）表示，「阿波羅16號登月任務帶回來的都沒有那麼大，從月球上獲得這世界一流的標本，是很難得的機會。」

海斯洛普表示，「NWA 12691」很可能是小行星和彗星碰撞後，從月球表面撞下來的，必須在太空中行駛至少38萬公里的旅程，且通過火熱的大氣層，最終才墜落到地球，並於2年前被人在撒哈拉沙漠發現，「這將會是一個很棒的收藏品」。

月球隕石是目前唯一可以當作個人收藏的月球岩石，然而登月任務所獲得的樣本，是屬於全人類的，只能用來作為科技研究用途，不允許私人擁有或是交易買賣，只有在其他地區被發現的月球隕石，才能夠被當作一般隕石進行交易。

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