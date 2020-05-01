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勞團5/1防疫不遊行　集結總統府前戴口罩抗議「政府對勞工紓困不到位」！　

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▲▼ 五一行動聯盟記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲五一行動聯盟記者會。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

往年5月1日勞動節時，勞工團體皆會號召全國勞工走上街頭、表達勞權訴求，但今年遇到新肺炎疫情（COVID-19）影響，因此「2020五一行動聯盟」今年決定縮小活動規模，把原本的大遊行改為在總統府前的凱道上舉行戶外記者會，此次也搭上疫情議題，特別將訴求背板製成口罩圖案，並把訴求製成新冠肺炎病毒形狀吸引目光。

2020五一行動聯盟指出，這次雖然並未舉辦大遊行，但監督政府的行動不能停滯，因此今年仍舊號召勞工團體集結593個工會單位，一同到總統府前表達訴求。

請繼續往下閱讀...

其中五一行動聯盟總指揮、台北市產業總工會理事長鄭雅慧指出，由於疫情衝擊目前各行各業勞工已受到衝擊，台灣防疫工作做得相當好，但這樣的超前部署都是來自於許多第一線勞動者的犧牲奉獻，然而對於勞工的紓困卻是漏洞百出，舉例來說政府一開始推出的大多紓困方案皆要有投勞保才能申請，結果發現這樣的遺漏掉相當多勞工，後面才又放寬。

▲五一行動聯盟記者會，全國產業總工會理事長莊爵安。（圖／記者張一中攝）

▲ 五一行動聯盟記者會，全國產業總工會理事長莊爵安(左)，台北市產業總工會理事長鄭雅慧( 右)。（圖／記者張一中攝）

鄭雅慧說，政府的紓困措施不斷變更追加，種種都凸顯政府的政策落後，各部會也缺乏橫向整合，再加上「無薪假」人數持續攀升，等到疫情趨緩後，勞工有更大的機會面臨到失業困境，因此也質疑政府對於勞工的就業安全是否有進行超前部署。

另外，全國產業總工會理事長莊爵安說，今年取消勞工大遊行也是12年來首次，主要是經過內部多次討論，決定要配合政府防疫工作，不舉辦大型活動因而取消。

莊爵安也提到，目前政府的紓困方案在針對勞工方面仍舊不夠，希望政府可以參照世界各國所提出的保障勞權方案，尤其是目前的方案中不管是申請條件、門檻、方式都還有調整空間，因此政府更應該要滾動式檢討。

▼ 五一行動聯盟記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 五一行動聯盟記者會 。（圖／記者張一中攝）
 

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