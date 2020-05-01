勞退新制基金Q1慘虧2823億元　勞工退休帳戶每人平均倒貼2萬3992元！

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，截至3月底收益數大幅減少2823.9億元，收益率-11.37％，以目前新制共計1,177萬名勞工來計算，每名勞工退休帳戶平均減少約2萬3992元。

這個意思是，如果虧損情況沒有改變，等到今年底結算時，每位勞工的退休金帳戶，會被倒扣虧損金額，好比投資失敗，投資人要認列損失，分紅不成反而倒貼。

勞保局補充，這是勞工退休，才領得到的退休金，每年只是先做損益計算，分攤到每個勞工退休帳戶裡。

至於整體的勞動基金，截至3月收益數慘賠4712.5億元，收益率為負11.16％；其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，減少2823.9億元，收益率為-11.37％。

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勞動基金局表示，整體勞動基金截至3月底止規模為4兆2,852 億元，其中，新制勞退基金規模為2兆4,970億元，舊制勞退基金規模為9,390億元，勞保基金規模為6,902億元，就保基金規模為1,351億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為129億元。

根據統計，今年截至3月底，整體勞動基金評價後收益數為-4,712.5 億元，收益率-11.16％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-11.37％、-13.37％、-10.33％、0.45％、0.23％及-1.40％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 3,334 億元，收益數為-370.6 億元，收益率為-10.49％。

勞保局提醒，只要參與新制勞退的勞工，不管現在還有沒有參與，在退休時，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額要依照當時繳交的金額與時間長短計算。不過，就算虧損，根據規定屆時仍舊會以優於定存利率支付給勞工，決不會讓勞工虧錢。

