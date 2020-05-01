澳媒：陳時中投書發聲後　澳洲支持台灣「重返WHO」！

▲全球高度關注世界衛生組織如何應對疫情。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

澳媒昨（30）日報導，澳洲支持台灣以觀察員身分重返世界衛生組織（WHO）。澳洲外交事務與貿易部發言人強調，當局將支持台灣參與WHO的工作。

《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）報導，台灣於4年前受到北京施壓，遭排除於世衛之外。如今，澳洲當局將支持台灣以觀察員身分參與該組織。此舉可能掀起另一場外交爭端。

報導描述，我衛福部長陳時中此前投書《雪梨晨鋒報》、《世紀報》（The Age），強調世衛需要台灣，一如台灣需要世衛。澳洲外交事務與貿易部發言人則表示，要解決新冠肺炎（COVID-19）的挑戰，需要堅定、全球性的回應，世衛必須與所有衛生當局維持密切的工作關係，「我們支持台灣以觀察員或來賓的身分參與，符合我們的一中政策。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4月23日曾喊話，世衛所有成員國都應支持對新冠病毒進行獨立調查。不過，此舉也引來部分擔憂，澳洲礦業大亨福雷斯特（Andrew Forrest）、媒體大亨斯托克斯（Kerry Stokes）考量到自身的商業利益，都敦促政府小心謹慎。

報導指出，雖然台灣在地理、經濟與文化方面都與中國有著密切往來，但卻是首個成功控制住疫情的國家之一。預計美國將進行遊說，讓台灣獲得觀察員地位。

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