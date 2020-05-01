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英購中國製呼吸器「250台品質粗劣」全遭棄置　醫：用了恐致命！

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▲疫情衝擊導致全球呼吸器需求量大增。（圖／路透）

▲疫情衝擊導致全球呼吸器需求量大增。（圖／路透）

文／中央社倫敦30日綜合外電報導

英國部長日前宣稱對國家醫療保健服務（NHS）力抗疫情至關重要的中國製呼吸器，被發現品質粗劣，不適用於醫院，甚至可能對患者構成危險。

英國「衛報」（The Guardian）報導，4月4日從中國送抵英國的250台呼吸器都有如此嚴重的問題，全部無法使用並遭棄置。獲得部分呼吸器的西密德蘭（West Midlands）NHS 醫院醫師非常擔心，因此致函衛生大臣韓考克（Matt Hancock），警告這些呼吸器恐會害死2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）取得的信函，這些醫師寫道：「我們認為，如果用了，很可能對患者造成極大傷害，包括死亡。」信中還說：「我們期盼能退回，換成更能改善重症患者通氣的裝置。」

醫師們警告英國衛生暨社會照護部，這些呼吸器的氧氣供應「不穩定且不可靠」，製造品質「很基本」， 氧氣連接管不合歐盟規格，而且織物區域很難適當清潔。這些是中國北京誼安公司製造的Shangrila 510呼吸器。醫師們說，它們的設計是用於救護車，而不是醫院。

協助英國政府因應疫情協調事宜的內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）在這些呼吸器送抵當天還曾向中國致謝。他在政府例行記者會上說：「我們向海外夥伴購買侵襲性呼吸器，包括德國和瑞士，且今天有300台新的呼吸器從中國運抵，在此要感謝中國政府。」 NBC News報導說，記者聯絡北京誼安公司國際銷售經理，問到是否知道產品有問題時，對方回說「我不清楚」。（譯者：盧映孜／核稿：張曉雯）

 
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