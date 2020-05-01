勞動基金不敵疫情衝擊　今年前三月慘賠4712.5億元

▲勞動部勞動基金運用局公布最新績效。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至3月底，慘賠4712.5億元，收益率為負11.16％，此外，單就3月份就賠了3198.1億元。

整體勞動基金截至109年3月底止規模為4兆2,852 億元，其中新制勞退基金規模為2兆4,970億元，舊制勞退基金規模為9,390億元，勞保基金規模為6,902億元，就保基金規模為1,351億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為129億元。

請繼續往下閱讀...

受到全球股、債市大幅下跌影響，勞動基金短期績效亦受到衝擊，今年截至3月底，整體勞動基金評價後收益數為-4,712.5 億元，收益率-11.16％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-11.37％、-13.37％、-10.33％、0.45％、0.23％及-1.40％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 3,334 億元，收益數為-370.6 億元，收益率為-10.49％。

勞動基金運用局表示，3月份主要受到新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，各國紛紛採取更嚴厲的管制措施，重創全球供應鏈，並造成需求嚴重萎縮，各主要股票市場大幅度下跌。

展望未來，國際貨幣基金 (IMF)於4月14日公布最新世界經濟展望報告預測，新冠肺炎疫情若在第二季達到高峰並於下半年消退，各國逐步放寬管制、經濟恢復正常，加上政策支持前提下，預估2020年全球經濟成長率為-3.0％，2021 年則為5.8％。

不過，台灣由於5G通訊、AI等新興科技持續推展，遠距會議與教學等宅經濟商機崛起，廠商調升在台產能配置趨勢延續，均有利我國出口，惟疫情持續在各國擴散，衝擊消費、投資及生產活動之運行，我國第2季出口勢將面臨相當壓力。

整體而言，新冠肺炎疫情嚴重拖累全球經濟與失業率，各國亦紛紛祭出強力挽救措施，以減緩疫情所帶來金融市場及經濟的流動風險，後續疫情若能受到控制而趨緩，重啟經濟活動，景氣復甦動能則能露出曙光。勞動基金運用局將持續觀察疫情後續控管情形，及其對全球經濟成長影響情形等，審慎建構穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊，保障勞工經濟安全與退休生活。