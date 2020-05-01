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WHO駐中代表曝內情　中國「多次拒絕」世衛調查病毒起源　

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▲WHO駐中國代表高力（Gauden Galea）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO駐中國代表高力（Gauden Galea）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）駐中國代表高力（Gauden Galea）向英國媒體表示，在疫情爆發初期，中國多次拒絕WHO針對病毒來源進行調查。同時，針對WHO最初表示病毒不會人傳人，也是依照中國回報的疫情資料做出評估。

高力接受《天空新聞》（Sky News）訪問時表示，北京當局在新冠肺炎疫情爆發初期，多次拒絕讓WHO參與調查，「我們知道一些全國性的調查正在進行，但在這個階段，我們還沒有被邀請加入。」高力也坦言，從WHO的角度來看，中國沒有很好的理由拒絕WHO參與調查。

高力指出，從現有證據來看，病毒確實起源於武漢，是一種「自然發生而非人造」的病毒，但是他也表示，目前WHO無法進入「武漢病毒研究所」和「武漢市衛健委」，同時也無法取得實驗室日誌等完整研究。

在疫情爆發初期，WHO被各界批評反應慢半拍，高力則澄清，當時WHO是就中國提供的資訊進行推估，「我們當時只知道中國向我們匯報的東西」另外，在1月3日至16日間，武漢當地官員表示，除了已經確認的41例確診外，沒有其他的病例；對此高力表示，他們並不相信，「在這種性質的疫情之下，不太可能精確地保持在41人。」

WHO在1月14日表示，中國進行的初步調查發現沒有明顯人傳人的證據，因而引發各界批評。高力說，當時WHO確實越來越擔心，可是中國官方給予的資料，都沒有百分之百證實這一點，直到WHO中國小組在1月20日至21日到武漢訪問時，才發現情況不對勁，「我們參觀了臨時搭建的醫院，我們立刻詢問是否有人傳人，也隨即得到解答，確實有兩名醫護人員是被感染的。」中國也在20日當天宣布，病毒會人傳人。

高力強調，WHO目前正在研究中國的防疫措施，儘管疫情趨緩，但一切仍須謹慎。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在今（1日）召集緊急委員會會議，評估是否維持先前國際關注公共衛生緊急事件的建議，結果將在明天公布。

►打臉情報機構！　川普：看過「有力證據」…病毒來自武漢實驗室
►譚德塞：WHO評估新冠肺炎是否維持國際緊急事件
►BBC猛烈質問WHO駐中代表　卻得「平行時空回答」：中國在為大家爭取時間！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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