直擊！報稅首日「逆時中」　人潮湧入國稅局...完成報稅要等1、2個小時

▲綜所稅申報第一天，國稅局的人潮不少。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

今天是5月1日，大部分的民眾休假，也是報稅的第一天，雖然在之前財政部宣導「在家報稅」，也透過衛福部長陳時中「託播」宣導報稅防疫，但是今日台北國稅局仍湧入與往年差不多的人潮來「臨櫃」辦理，國稅局透露，民眾來現場報稅如果沒有線上取號而是現場取號、排隊，完成報稅起碼要等1、2個小時以上。

民眾為何仍湧入國稅局？前來報稅的陳先生表示，因為配偶是外籍人士，所以必須到現場申報，雖然需要等待，但可玩「動物森友會」打發時間，慢慢等，對國稅局的防疫措施，覺得滿意；另一位徐先生因為習慣第一天到現場報稅，今年也不例外，即使有新冠肺炎（COVID-19）疫情，還是覺得有些報稅細節要到現場問比較安心；邱小姐則是等了30分鐘，仍未輪到自己。

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台北國稅局局長許慈美表示，配合防疫，國稅局做許多規劃，並且控管人數，所以沒有線上取號者，等待時間就會比較久，有些還要等1、2個小時才可以完成報稅，建議民眾如果可以還是在家報稅比較安心。

▼綜所稅申報第一天，財政部長一早便前往台北國稅局視察關心民眾報稅情形。受到新冠肺炎疫情影響，台北國稅局高規格防疫。（圖／記者湯興漢攝）

財政部長蘇建榮今日也到國稅局視察，並表示，按照疫情中心指示，要保持社交距離，室內保持1.5公尺、室外保持1公尺，之前已經去稽徵所看過，都有設社交距離等各項機制，進到國稅局也都要配合量體溫、戴口罩，雖然比較不方便，都是疫情期間不得已的措施。

他也強調，報稅仍要做好防疫，也感謝納稅義務人的配合，如果因疫情而繳稅有困難，可另外申請延期繳納、分期繳，同樣也可以在網路上申請，最長可申請延長1年，分期繳可分36期。

▲綜所稅申報第一天，現場報稅的人潮不少，國稅局也特別拉開座位間隔距離防疫。（圖／記者湯興漢攝）

▼報稅承辦人員除以塑膠布與民眾隔開外，部分承辦人員甚至戴上防護面罩。（圖／記者湯興漢攝）