亞馬遜第一季財報不如預期　計畫投入第二季「全部利潤」對抗新冠病毒

▲ 亞馬遜將投入第二季全部利潤約40億美元對抗新冠疫情。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）在周四（30日）收盤後公佈了其第一季度收益，每股盈餘、網路服務（AWS）收入皆未如預期，但營收則是優於華爾街預估。財報公布數小時後，該公司股價盤後下跌了約5％。

根據亞馬遜財報指出，其第一季每股盈餘（EPS）$5.01，營收754.5億美元；亞馬遜網路服務（AWS）收入則為102.2億美元。

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據Refinitiv估計，華爾街一直預期亞馬遜每股盈餘為6.25美元，營收則是736.1億美元；而據FactSet的估計，亞馬遜網路服務的收入預計將達到103.3億美元。但是，由於新冠病毒大流行繼續衝擊全球經濟，並且難以評估收益影響，因此很難將報告的收益與分析師對亞馬遜第一季度的預期進行比較。

除營運結果之外，亞馬遜本次釋出最大的消息是它計劃將第二季度的全部利潤（估計為40億美元），用於應對新冠病毒大流行。其中包括計劃花費10億美元，為其員工進行新冠病毒（COVID-19）篩檢。

亞馬遜在新聞稿中提及，「如果您是亞馬遜的股東，您可能想坐下來，因為我們的想法並不小。」； 「在即將到來的第二季度中，在正常情況下，我們預計將獲得40億美元或更多的營業利潤；但目前卻不是正常情況。」

亞馬遜首席財務長布萊恩．奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）告訴CNBC記者Deirdre Bosa，他預計亞馬遜將在2020年全年，花費10億美元進行新冠病毒測試；他們正在建立一個實驗室，並且已經開始對一線員工進行小規模試驗。亞馬遜指出，雖然不確定相關的計畫能走多遠，但是他們認為值得嘗試，並會隨時分享所學到的一切。

亞馬遜表示，預計第二季度淨利將在750億美元至810億美元之間，同比增長18％至28％。另外，根據其預計在新冠病毒相關成本上的支出40億美元，其運營虧損將介於15億美元至15億美元之間。相比之下，去年同期的營業收入為31億美元。