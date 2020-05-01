工研院助攻北醫科技防疫　打造「零接觸式防疫科技平台」

▲工研院攜手北醫打造「零接觸式防疫科技平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（1）日攜手台北醫學大學附設醫院發表「零接觸式防疫科技平台」，領先全台在類負壓隔房病房導入由工研院開發的「非接觸影像心律偵測」及「物聯網智慧閘道器」（IoT Gateway），有效降低第一線醫護人員的負擔，成為防疫期間的最佳照護利器。

「零接觸式防疫科技平台」由工研院開發，攜手瑞德康科技、傳世科技、台灣微軟、宏碁資訊等團隊，擁有降低醫療人員與患者感染風險的非接觸平台、24小時遠距互動醫療的照護效率，以及即時掌握心律、呼吸、體溫、離床等生理資訊的醫療整合戰情室。

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▲左起為工研院副院長張培仁、台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院副院長張培仁表示，根據統計，醫護人員每日平均進入病房接觸病人約12-15次，每次進入隔離病房前都要全副武裝，花20分鐘穿防護衣，才能進入病房為病人量測生理數值，離開病房後又得脫下防護衣進行消毒，整個過程不但耗時且耗費資源，接觸過程更是充滿群聚感染的風險。

張培仁指出，這次協助北醫將多樣的生理醫療資訊進行系統整合，從以人為本的角度導入醫療人員的需求作為服務設計，並在北醫實際進行場域驗證的建置合作，希望藉由科技的輔助，達到「肢體零接觸，服務無距離」的成效，將醫療人員的感染風險降到最低。

北醫附醫院長陳瑞杰表示，在防疫關鍵時期，往往考驗醫療人員的緊急應變能力，而科技可以跨越空間與時間限制，自動數據蒐集、持續監控與早期疾病預警，解決醫護人力不足，大幅地提升醫療資源利用率。

▲北醫附醫領先全台在類負壓隔房病房導入由工研院開發的「零接觸式防疫科技平台」。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑說明，「零接觸式防疫科技平台」導入兩項關鍵技術，包括「非接觸影像心律偵測」，技術的原理是利用一般影像鏡頭，以結合AI演算法來觀測患者在臉部的微血管顏色變化與胸口起伏變化，進而自動偵測出病患心律與呼吸等數據，一旦發現病患生理狀況一有異樣，便可即時透過「物聯網智慧閘道器」來進行生理異常的資訊傳輸。

鄭仁傑補充，另一項則是「物聯網智慧閘道器」，具有中繼站的功能，以物聯網傳輸的方式，將匯整病房內非接觸式生理感測裝置數值，通報給遠端的護理站，一旦護理人員發現異常，便可同時開啟病房影像關懷，進行視訊面對面詢問與溝通，不需多次進出病房，大幅降低醫護人員工作負荷。

▲零接觸式防疫科技平台擁有「非接觸影像心律偵測」及「物聯網智慧閘道器」2項關鍵技術。（圖／記者姚惠茹攝）

鄭仁傑分享，病房以遠距視訊整合緊急呼叫鈴的即時視訊系統，讓病人與醫護人員即時溝通，如偵測出病情變化或發生緊急狀況，護理站可以遠端開啟病房影像照護，而病人也可以透過行動裝置掃描QR code下載醫院App，即可掌握自身生理數據、醫療紀錄及電子衛教資訊。

鄭仁傑強調，護理站則會設置電子白板做為「病人動態儀表板」，自動彙整、判讀病人各項生理數據、檢驗報告及影像，而醫護團隊也可以運用「遠距視訊病歷共享」，啟動跨團隊多方視訊會議，共同討論後續治療計畫，大破時間與空間的限制來提升醫療效率。