三寶國際化！台男喝茫上路...越南街頭2連撞　肇逃沿途狂竄火花

實習記者羅明輝／綜合報導

越南河內日前晚間發生一起台男酒駕車禍。一名台灣籍男子駕駛馬自達CX5休旅車，行經河內Bac Tu Liem區域時，疑因不勝酒力，撞上前方一名騎電動自行車的少女。沒想到男子並未停下查看，反而拖著自行車加速逃逸，並在沿途又撞上一輛機車，整起事故共造成3人重傷。

綜合越南媒體報導，這名酒駕肇事逃逸的駕駛是台灣籍的杜煌程（音譯，Do Huang Cheng），4月26日晚上駕駛馬自達CX5行經Bham Van Dong街時，撞上一名騎乘自行車的少女，不過他並未停下車查看，而是立刻加速逃逸。

▲ 杜男拖著自行車肇事逃逸，沿途摩擦出火花。（圖／翻攝自tin-nhanhw推特）

從目擊民眾拍攝的畫面可以看見，杜男駕駛的休旅車在路上全速狂奔，車輪還卡著少女的自行車，就這樣一直在道路拖行，沿途不斷摩擦出火花，畫面看得讓人觸目驚心。附近不少人車見狀，紛紛上前追趕，試圖攔下杜男的車，卻都沒有成功。最後杜男在逃往Me Linh區時，又再度撞上前方一輛雙載機車，被趕到的警方當場逮捕。

警方提到，杜男當時明顯已經喝醉，也想不起來自己是到底是怎麼造成2起車禍的，目前他們已經將他帶回警局並完成筆錄，接下來將會依照規定，交由相關機構來負責處理。至於3名重傷民眾，第一時間被送往急診室行急救，目前正在觀察中。

▼ 杜男酒醉上路，一連造成2起車禍。（圖／翻攝自tin-nhanhw推特）

