大江生醫通過配發現金股利8.88元　今年首季EPS 3.09元

▲大江生醫董事長林詠翔（左）日前聯袂衛福部政務次長何啟功（右）發表快速病毒掃描機QVS-96。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

大江生醫（8436）公布今年首季毛利44%，稅後純益3.76億元，年減39.65%，每股稅後純益（EPS）3.09元，同時營業費用大幅減少近1.4億元，帶動淨利率較去年第4季成長17%。大江表示，第2季營收預期將會更好。

大江宣布，經過董事會通過決議，將配發現金股利8.88元，以4月30日收盤價230.5元計算，殖利率達3.86% ，無論是獲利表現及發展前景來看，預期將成為投資者關注的市場焦點。

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大江表示，受惠於免疫產品熱銷，毛利率創下一年來新高，不受疫情影響，單季毛利率逆勢成長7.3% ，雖然各地因新冠肺炎疫情導致經濟活動大幅減少，甚至還有封城等影響原料價成品流通等不利條件，但大江在去年底就提前開始布局。

大江指出，公司在去年底就先行進口大量免疫產品生產物資，並為品牌客戶安排成品物流服務，協助品牌在封城與不景氣劣勢中，仍持續營運創造營收，更把握宅經濟契機，為品牌客戶提供「華麗直播」服務，曾創下短短2小時內帶貨銷售1500萬人民幣的佳績。

大江說明，日前聯袂衛福部發表的快速病毒掃描機QVS-96，已經疾管局驗證確效發證，將進入昆陽實驗室上線服役，成為近期新冠病毒檢疫新品中，第一個正式應用在檢疫實務應用的產品，並將QVS-96單日檢疫樣品數提升達2016件，等同於二台QVS-96S，單日檢測量即超越目前全台34家檢驗所處理量。

大江強調，目前正著手與各國疾管機關接洽，迅速在機場及大型企業佈建高精準、高通量、低成本的病毒檢疫設備，將台灣斐然的防疫經驗，拓展至全球各地，協助恢復日常生活與經濟發展。