專挑25歲↓零經驗高妹！金正恩專列「2千女歡樂組」縱慾內幕曝　最小未滿13歲

▲北韓領袖專列內部曝光，圖中可見會議室車廂內擺著兩排粉紅色沙發。(圖片來源／朝中社)

記者張靖榕／綜合外電報導

金正恩昨天再度被拍到的專屬列車，坊間有另一個稱呼為「歡樂列車」，負責服侍領導人的「歡樂組」入選條件嚴苛，除了女孩們身材要夠高挑，年齡還要介於14至25歲，未滿13歲的少女更是不在少數。

金正恩專列的別稱包括性愛列車、歡樂列車，全列共20節車廂，不僅車身裝甲防護充足，車內還有粉紅色沙發休息室、用餐和辦公空間，儼然一列「移動城堡」。

歡樂列車的裝置滿足了金正恩的物質需求，由滿足組、幸福組、歌舞組和活動組，共同組成的「歡樂組」（Kippumjo），則服侍了金正恩的生理和慾望需求。綜合韓媒報導，共產黨國出身的金正恩早在2015年就下令，重新組建2011年短暫解散的歡樂組，在全國找出個子高挑、容貌艷美的青春女子，全部來當「後宮佳麗」。





▲疑似金正恩的專屬列車，被衛星拍到停靠元山市「領導站」。（圖／路透）

據了解，歡樂組的篩選條件非常嚴苛，必須證明是處女之身，即便交過男友牽牽小手也會被剔除在候選名單之外，且滿足組和幸福組的年齡，必須介於14至25歲之間。歡樂組目前由至少2000名女性組成，她們的普遍身高都在165公分以上，以處女之身加入後，還必須每兩年接受一次身體檢查。

據悉，金正恩不只偏好青春肉體，甚至連女童都有興趣；部分脫北者曾指出，歡樂組內有很多少女，根本連13歲都不到。

報導指出，成員通過嚴苛條件後，還要進行長達20個月的「集訓」，修習英、日、中等外語課程，還要學會性招待如何穿著，如何避孕等方法。相關未經證實的消息指出，滿足組成員的薪資條件優渥，入選就能獲得2000美元至4000美元的月收入，相當於台幣至少5.97萬元。

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