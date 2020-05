「台灣成功變WHO難題」！英國議員大讚防疫成就　籲邀台參與世衛

▲維克斯在英國政治評論網站Comment Central發表專文。(圖/翻攝自Comment Central)



文/中央社記者戴雅真倫敦1日專電

台英國會小組共同主席、下議院議員維克斯(Martin Vickers)今天在英國政治評論網站Comment Central發表專文,讚揚台灣防疫成就,呼籲世界衛生組織(WHO)邀請台灣參與。

維克斯以「為何台灣的成功已成為WHO的難題」(Why Taiwan's success has become a problem for WHO)為題發表專文,文中除讚揚台灣防疫成就以及對外人道捐贈醫療口罩外,並呼籲WHO應邀請台灣參與。

文中表示,台灣成功壓制疫情,至今新冠肺炎確診429例,死亡6例,台灣人民大致均能過正常生活,特別是台灣在經貿及地理位置上均與中國密切相依,台灣此一成果令人驚艷。

維克斯稱,由於2003年因應嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情的經驗,台灣了解迅速行動是關鍵。在西方國家尚未警覺疫情嚴重之前,台灣早已採取諸多防疫相關措施。此外,台灣也受惠於領先全球的全民健保體系。

文中指出,台灣於去年12月31日即向WHO通知新冠肺炎(COVID-19)疫情,且警示有人傳人的可能性,可惜台灣並非WHO會員, WHO不僅不理會台灣的警示,更未檢視即採納中國政府的說法。儘管如此,台灣的防疫成果現已領先全球。

維克斯表示,台灣這個國土雖小但意志堅定的國家目前已將精力轉為協助全球因應疫情危機,包括對外捐贈1000萬個醫療口罩,其中贈與英國醫療保健服務(NHS)前線醫護人員的口罩也早已運抵。

他指出,台灣現在已成為典範,全球專家都在研究台灣因應這一代最嚴重疫情大流行的作法,以作為未來參考。WHO應該承認台灣在國際衛生事務的貢獻。

駐英代表處表示,維克斯的文章充分展現對台灣的友好立場,駐英代表林永樂已向他表達感謝之意。

