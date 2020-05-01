日緊急狀態有望延長1個月！NHK：最快4日有結果

▲日媒報導，日本政府最快4日會公布緊急狀態是否延長。（圖／路透）



文／中央社東京1日綜合外電報導

在新型冠狀病毒疫情影響下，日本首相安倍晉三昨天表示，生活將很難恢復到往日常態。日本放送協會（NHK）隨後在今天報導，日本最快將於4日宣布延長緊急事態宣言期限。

部分國家為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，先前要求商家停業和實施社交距離措施，近日已經陸續開始重啟經濟活動。

日本感染和病故人數遠低於美國和歐洲各國的疫情重災區，但政府仍要求國人在2日到6日的黃金週連假期間保持警覺心，呼籲民眾待在家中，減少與人接觸的風險。

NHK報導，日本政府召集專家針對疫情開會後，最快將在4日正式決定延長緊急事態宣言期限。報導未提及消息來源。

消息人士告訴路透社，日本政府計劃將緊急事態宣言從5月6日起延長1個月左右的時間。

安倍昨晚告訴記者，日本要準備打持久戰。日本確診數激增後，安倍一開始於4月7日宣布緊急事態宣言，範圍是東京、大阪等7都府縣，隨後於16日宣布將全國47都道府縣納入緊急狀態實施範圍，原定期限到5月6日止。

根據NHK統計，日本有1萬4000多人確診，436人死亡。東京昨天新增46例確診，累計4000多例。

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