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金正恩將現身！情報人士揭「神隱關鍵」...有些人命不保了

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北韓領導人金正恩。（圖／Reuters）

▲北韓領導人金正恩。（圖／Reuters）

圖文／CTWANT

北韓領導人金正恩生死行蹤成謎，國安局長邱國正30日赴立法院備詢時，表示已掌握到情況，但強調細節只能私下向立委們報告，邱國正僅透露「金正恩確實是生病了」。據我方情報分析，金正恩雖然身體有狀況，但不至於危及生命，至於金正恩神隱的原因，很可能是想要「清君側」。

國安局長邱國正30日赴立法院備詢時，透露「金正恩確實是生病了」。（圖／Reuters）

▲國安局長邱國正30日赴立法院備詢時，透露「金正恩確實是生病了」。（圖／Reuters）

民進黨立委蔡適應30日在立院外交及國防委員會上追問邱國正，「金正恩的身體健康嗎」？邱國正表示，「他有病才會去...」蔡適應沒等邱國正說完，立刻問，「喔！所以一個重要訊息，就是金正恩生病了」。邱國正則說了「嗯！對」。

針對北韓有沒有出現異常情況，邱國正稱北韓大體上沒有異常，平時發射飛彈等，大致沒有異常，至於中國大陸近期暫停20列到北韓的火車，是否有徵兆，邱國正也回覆，這是為了防疫所作的管制動作。根據我方情報人士分析，金正恩神隱的主因，其中一個就是想藉由身體微恙「清君側」。

金正恩想藉由這次機會，釋放不同消息給身邊人士來決定處理身邊的洩密對象。（圖／Reuters）

▲金正恩想藉由這次機會，釋放不同消息給身邊人士來決定處理身邊的洩密對象。（圖／Reuters）

根據不願具名的消息人士透露，金正恩因某些狀況「行動不便，但也想藉由這次機會，釋放不同消息給身邊人士，輾轉將消息傳到南韓、中、美、日、俄等國，決定處理身邊的洩密對象」。根據推斷，金正恩相信不久後就會公開現身，相信到時的平壤政府，也會有進一步的人事異動。

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