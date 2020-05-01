「只差金正恩點頭」　美國會智庫：金與正會是最有力接班人

▲金與正是白頭山血統中，除了金正恩以外最靠近權力中心的人。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

隨著金正恩的病危說在全球持續延燒，外界紛紛開始探討，接班金正恩的下一屆北韓領導人究竟會是誰，而美國國會研究處（CRS）則分析，金正恩的三個孩子都未滿十歲，目前沒有明確的接班人，但最有力的人選將會是在勞動黨擔任要職的胞妹、擔任勞動黨第一副部長的金與正。

根據《韓聯社》報導，美國國會智庫機構之一的國會研究處29日針對美國與北韓的關係發表報告，報告中指出，如果金正恩逝世或是因病無法自主生活，北韓目前沒有對外公開的接班人，但金與正先前在金正恩和其他國家首長的高峰會中，都擔任了重要角色，更被外界稱為「北韓金秘書」，將成為最有力的接班人選。

▲金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）



國會研究處也提到，對於金與正接班的消息，專家們曾表示，除非親哥金正恩欽點，不然女性要成為北韓領導人可以說是難上加難。報告中也提醒，如果金正恩死後，北韓內部出現權力鬥爭，那麼屆時不論是原本受到控管的核武，或是在人道問題上，都會出現很大的危機

前北韓駐英公使、現任南韓議員的太救民認為，由於北韓人民長期以來習慣高壓統治，因此即使金與正當上領導人，短期之內也不會出現問題，但金正恩身邊的重臣們全都是六、七十歲的老人，對他們而言，金與正不過就是個「小毛頭」、「小屁孩」，所以難保這些人是否會進行「大換血」。

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