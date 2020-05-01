印度部長上傳「吃西瓜照」宣導社交距離　網：被猴子上了一課啊

▲印度體育部長芮吉朱上傳猴子照，宣導安全社交距離的重要性。（示意圖，與內文無關／取自pixabay）
記者吳孟臻／編譯
新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，即使處於封城的印度，人民依然故我，偷溜出門或是不保持安全社交距離。為了提醒人民，印度青年事務與體育部長芮吉朱（Kiren Rijiju）在推特發表一張趣味照片，獲得眾多網友的贊同！
新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，截至2020年5月1日為止，全球已有超過220個國家出現疫情，有310萬以上確診病例，並造成超過22萬名病人死亡。在疫情嚴峻的時期，人與人之間必須保持社交距離，必要時戴上口罩，以避免遭受旁人感染新冠肺炎的風險。
即使在疫情嚴重時刻，印度還是有人民不聽政府宣導，堅持出外趴趴走，抑或不保持安全社交距離。為了向人民強調保持安全社交距離的重要性，芮吉朱於4月29日於推特上傳一張完美示範安全社交距離的照片，逗樂眾人。
A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 28, 2020
(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur) pic.twitter.com/5iIr8SELUz
照片拍攝於印度阿薩姆邦（Assam）與阿魯納恰爾邦（Arunachal）的交界處。一名男子手持香蕉，地上有好幾片美味多汁的紅肉西瓜，不過照片的重點在於，十多隻猴子享受水果之餘，彼此之間相隔一定的距離。「如果我們仔細觀察，那些被我們遺忘的重要事情，動物們正在用他們的方式告訴我們！」Kiren Rijiju於推特上表示。
此推特收到近萬次的按讚、超過1700次的轉推，網友紛紛表示：「我們的祖先比我們還懂安全社交距離！」、「有些人比猴子還不如，多跟猴子學學吧！」、「被猴子上了一課啊」。