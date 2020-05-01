印度部長上傳「吃西瓜照」宣導社交距離　網：被猴子上了一課啊

▲印度體育部長芮吉朱上傳猴子照，宣導安全社交距離的重要性。（示意圖，與內文無關／取自pixabay）

記者吳孟臻／編譯

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，即使處於封城的印度，人民依然故我，偷溜出門或是不保持安全社交距離。為了提醒人民，印度青年事務與體育部長芮吉朱（Kiren Rijiju）在推特發表一張趣味照片，獲得眾多網友的贊同！

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，截至2020年5月1日為止，全球已有超過220個國家出現疫情，有310萬以上確診病例，並造成超過22萬名病人死亡。在疫情嚴峻的時期，人與人之間必須保持社交距離，必要時戴上口罩，以避免遭受旁人感染新冠肺炎的風險。

即使在疫情嚴重時刻，印度還是有人民不聽政府宣導，堅持出外趴趴走，抑或不保持安全社交距離。為了向人民強調保持安全社交距離的重要性，芮吉朱於4月29日於推特上傳一張完美示範安全社交距離的照片，逗樂眾人。

A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.

(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur) pic.twitter.com/5iIr8SELUz — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 28, 2020

照片拍攝於印度阿薩姆邦（Assam）與阿魯納恰爾邦（Arunachal）的交界處。一名男子手持香蕉，地上有好幾片美味多汁的紅肉西瓜，不過照片的重點在於，十多隻猴子享受水果之餘，彼此之間相隔一定的距離。「如果我們仔細觀察，那些被我們遺忘的重要事情，動物們正在用他們的方式告訴我們！」Kiren Rijiju於推特上表示。

此推特收到近萬次的按讚、超過1700次的轉推，網友紛紛表示：「我們的祖先比我們還懂安全社交距離！」、「有些人比猴子還不如，多跟猴子學學吧！」、「被猴子上了一課啊」。

►就算爬到樹上！妳還是很美

