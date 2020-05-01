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替嬰取名「新冠病毒」遭網友批評！　父：記住女兒誕生的幸福

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▲▼ 爸爸和嬰兒 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲菲律賓與印度有父母替孩子取名Covid、Lockdown。（示意圖，與本文無關 ／取自免費圖庫pixabay）

記者吳孟臻／編譯

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，截至2020年5月1日為止，全球已有超過220個國家出現疫情，有310萬以上確診病例，並造成超過22萬名病人死亡。眾人聽到聽到新冠肺炎、新冠病毒，無不聞之色變。但菲律賓卻有父母反其道而行，替自己的新生兒取名Corona、Covid，印度也有父母替孩子取名Lockdown（封鎖）。

一名菲律賓女子Colline Tabesa於4月13日生產，成功生下一名健康的女嬰。女嬰的父親John Tupas決定將孩子取名Covid Marie，以紀念此特殊時期。「新冠肺炎疫情帶給世人巨大的痛苦，希望這個名字能讓我們不忘新冠病毒帶來的災情，同時也能讓我們記住誕下愛女的幸福。」John Tupas如此說道。

雖然替愛女取名Covid的行為在社群網站上受到網友的批評，「雖然將來她可能會因為名字受到霸凌，但我會把她教育成一個好人。」John Tupas表示。

另一方面，在印度東南部也有類似案例，聽取醫生S.F. Basha的建議，兩對父母分別將新生兒取名Corona Kumar以及Corona Kumari。即使一輩子都會與流行疫情做連結，他們也不感到後悔。「我向他們表示，這有助於世界對疾病的危機意識，並能消除對此的污名。對於他們會接受我的提議，我真的很驚訝！」醫生S.F. Basha說。

印度東北部的一對父母則是將孩子取名Lockdown，希望能讓他們永遠記住全球曾經面臨的艱難時刻。

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