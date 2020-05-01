英媒再讚蔡英文：可能是全球應對疫情最佳的領導人

▲ 英媒讚蔡英文可能是這次疫情中應對最佳的領導人。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

台灣連續5日「0確診」，防疫工作也陸續獲得外媒肯定。在英國「衛報」、荷蘭「大眾日報」先後撰文將總統蔡英文列為「防疫有成的女性領袖」後，近日英國「每日電訊報」（The Telegraph）也在報導中大讚蔡英文「可能是這次疫情中應對最佳的領導人」。

「每日電訊報」28日刊出一篇「為什麼女性領導人似乎比較擅於應對新冠病毒疫情？」的報導。內文提到，雖然全球領袖中，女性只占了不到7％，不過仔細比較各國「每百萬人死亡數」，及「病毒檢測確診人數比」後，發現世界排名前10名的國家中，就有4個國家的領導人是女性，包括台灣、紐西蘭、冰島及愛沙尼亞，這顯示女性領導人似乎更能聽取世界衛生組織的建議，並積極採取行動。

內文特別點名蔡英文「也許是全球最能應對這種病毒的領導人」，認為她或許是接受了身為「流行病學專家」副總統陳建仁的建議，擬定了台灣長期疫情的應對政策，因此雖然台灣離中國海岸僅有81英里的距離，目前的確診病例仍低於500例，死亡也僅有6例。





▲ 我駐英國代表處隨即在臉書轉發這則報導。（圖／翻攝Taiwan in the UK粉絲專頁）

內文也提及，有了2003年SARS疫情的慘痛體會，這次台灣在蔡英文的帶領下，從新冠肺炎疫情早期就開始準備，不斷進行防疫演練及疾病數據研究，比起其他亞洲國家都早鎖了中國的航班，對出現症狀者做隔離，制訂口罩配給政策，以阻止疫情蔓延。



我駐英國代表處隨即在臉書轉發這則報導，貼文下方也獲得網友留言讚，「台灣真的很厲害，政府動作快速，政策明確，贏得人民的信任並跟隨.我們是最佳民主國家代表.！」