報稅開跑！善用券商一項服務　不用賣股變現還能領股息

▲ 5月1日開始申報綜所稅，今年有5項新制報稅人須注意。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

五月報稅季來臨，除今年報稅期限延至六月底外，須留心有五大新制上路，而正值防疫期間，為避免群聚感染風險，凱基證券提醒投資人，善用線上報稅方便又安心，於報稅軟體中直接使用凱基證券電子交易金融憑證，便可下載所得及扣除額資料，動動手指頭就能在線上完成所得稅申報。

今年的綜所稅五大項新制度包括

一、新增薪資特別扣除額核實認定的選擇。

二、增訂長照扣除額，每人每年12萬元，但要注意的是，這項扣除額有排富條款，亦即所得稅率在20%以上及股利所得較高，已申請分開計稅，或基本所得額超過670萬元者不適用。

三、基本生活費從17.1萬元，增加4000元達17.5萬元。

四、去（2019）年登記結婚的同性伴侶，可自選分開或合併申報所得稅。

五、最後還有放寬規範扶養親屬無謀生能力認定原則。

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凱基證券指出，投資人可多利用網路辦理結算申報，直接試算申報一次完成，申報過程通過台灣網路認證公司的驗證，安全性高，投資人可方便、省時又放心地使用。

今年申報期間延長至六月底，緊接而來的就是股息配發的旺季，凱基證券表示，對於需要繳稅資金，但又想賺股息不想變賣股票的投資人，可善用證券商的不限用途款項借貸服務，以庫存股票做為擔保品，直接向券商借款，不用變賣股票。

以凱基證券提供的「凱基快e貸」股票貸款為例，利用台股庫存股票為擔保，直接透過線上快速審核及撥款功能，不用出門也免賣股票，最快二小時即可取得資金，還可照領股息。