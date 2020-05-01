古巴駐美大使館凌晨爆「突擊步槍掃射」　警逮捕42歲男嫌

▲古巴駐美大使館遇槍擊。（示意圖／圖為華盛頓紀念碑／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

古巴駐美大使館周四（30日）凌晨發生槍擊，美國特勤局（U.S. Secret Service）以及華盛頓警察局（MPD）指出，警方隨即趕到現場，當場逮捕1名嫌犯，無人傷亡。

根據美國「WTHC News」報導，華盛頓警局發言人表示，警方於美東時間30日凌晨2點接獲通報，到現場看見嫌犯持槍掃射古巴大使館，立刻圍捕對方。事後確認嫌犯身分為42歲的阿拉佐（Alexander Alazo），使用武器為突擊步槍。

特勤局一名女性發言人在聲明中指出，當局以「持有未註冊武器」、「持有未註冊彈藥」，以及意圖殺人等罪名逮捕阿拉佐；目前尚不清楚阿拉佐的犯案動機。

古巴外交部長帕里利亞（Bruno Rodriguez Parrilla）發布推文，指出古巴的大使館一直是「武力攻擊的目標」，並表示各國有責任保護境內的外交官員和設施。

美國駐古巴大使館2017年曾遭「神秘聲波攻擊」，美國不滿古巴政府未盡到保護義務，導致24名外交官員腦部和聽力受損，部分人員甚至永久喪失聽力，而古巴回應美國的指控根本是「科幻小說」。作為回應，美國驅逐15名古巴外交官。