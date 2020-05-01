打臉情報機構！　川普：看過「有力證據」…病毒來自武漢實驗室

▲川普稱看過病毒來自武漢實驗室的證據。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，他已經看到充分證據顯示，新冠肺炎病毒源自於中國武漢的實驗室。川普不願談論關於證據的具體細節，僅自信表示，「我確實看到了，但我不能告訴你這些。」

川普4月30日指出，他相信新冠肺炎病毒來自於武漢的實驗室，而且在看過證據之後，他對此說法具有「高度自信」。但川普卻不願對此提供具體細節，僅表示，「我確實看到了，但我不能告訴你這些。」

川普強調，美國正在評估關於病毒來源的各種說法，「我們應該在不久的將來會找到答案，這將在很大的程度上決定我對中國的看法。」

同時，川普也再度批評了世界衛生組織（WHO），「我認為WHO應該要替他們自己感到非常羞恥，因為它就像是中國的公關發言人，尤其當人們犯了可怕的錯誤，全球各地成千上萬人死亡時，他們不該為此找藉口。」

不過，美國國家情報總監辦公室（ODNI）同樣在4月30日發出聲明強調，「情報界也同意廣泛的科學共識，那就是新冠肺炎（COVID-19）的病毒不是人為製造，也不是經過基因改造而成。」與川普的說法產生矛盾。

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