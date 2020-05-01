台美規劃多場GCTF　與國際分享台灣防疫典範

▲中央流行疫情指揮中心指揮官率領成員舉杯慶賀「五個零」。（圖／指揮中心提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電

台美日近日舉辦線上「全球合作暨訓練架構」研習聚焦疫情假訊息。外交部次長徐斯儉今天於華府智庫活動中表示，未來幾個月會有更多類似活動，讓台灣與國際分享防疫典範。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，從中國傳出的假訊息卻層出不窮。台灣、美國與日本28日合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習活動，聚焦如何對抗疫情假訊息，除了3國代表官員，另有來自印太地區6國逾80名相關領域官員、非政府組織代表及專家共同線上參與。

華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）今天舉辦線上座談會，邀請駐美代表處政治組組長趙怡翔、史丹佛大學胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）及美國企業研究所（AEI）亞洲專家馬明漢（Michael Mazza），探討疫情下台灣在全球治理中的角色。

活動一開始先播放外交部政務次長徐斯儉5分鐘預錄致詞影片。徐斯儉表示，台灣不只與美國建立防疫夥伴關係，也與多國醫療研究中心合作研發篩檢工具及疫苗；相反地，中國忙著在全球發動大外宣，試圖說服外界威權體制優於民主，也能更有效處理危機。

但徐斯儉反駁指出，「台灣模式」證明資訊透明及問責制，能協助政府與人民建立更強的互信關係，這一模式不只值得與外界分享，也無疑為民主國家展示一條更好的防疫道路。

此外，徐斯儉表示，疫情再次顯示，讓台灣加入如世界衛生組織（WHO）等全球疫情應對體系的迫切需求。雖然諸多友邦及理念國家皆支持台灣參與世衛，北京仍因政治理由強烈反對；在全球化時代，台灣不應孤軍奮戰，世衛也不該漠視任何國家對全球衛生安全做出的貢獻。

他強調：「我們都知道，流行性疾病不管國界，政治不該凌駕在人權及全球人類健康之上。」

徐斯儉表示，台灣一向是國際社會具前瞻性、負責任的一員，尤其在公共健康領域。他說，台灣樂於與國際社會分享其先進醫療衛生科技與經驗，他本人也參與GCTF聚焦疫情假訊息的研習營，這就是努力的一環。

徐斯儉說，面對疫情之際，能獲取即時、正確資訊十分重要，因此未來幾個月規劃舉辦其他相關研習營，讓台灣能與國際社會分享其防疫最佳典範。