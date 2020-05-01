　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台美規劃多場GCTF　與國際分享台灣防疫典範

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼0430中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官率領成員舉杯慶賀「五個零」。（圖／指揮中心提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電

台美日近日舉辦線上「全球合作暨訓練架構」研習聚焦疫情假訊息。外交部次長徐斯儉今天於華府智庫活動中表示，未來幾個月會有更多類似活動，讓台灣與國際分享防疫典範。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，從中國傳出的假訊息卻層出不窮。台灣、美國與日本28日合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習活動，聚焦如何對抗疫情假訊息，除了3國代表官員，另有來自印太地區6國逾80名相關領域官員、非政府組織代表及專家共同線上參與。

華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）今天舉辦線上座談會，邀請駐美代表處政治組組長趙怡翔、史丹佛大學胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）及美國企業研究所（AEI）亞洲專家馬明漢（Michael Mazza），探討疫情下台灣在全球治理中的角色。

活動一開始先播放外交部政務次長徐斯儉5分鐘預錄致詞影片。徐斯儉表示，台灣不只與美國建立防疫夥伴關係，也與多國醫療研究中心合作研發篩檢工具及疫苗；相反地，中國忙著在全球發動大外宣，試圖說服外界威權體制優於民主，也能更有效處理危機。

但徐斯儉反駁指出，「台灣模式」證明資訊透明及問責制，能協助政府與人民建立更強的互信關係，這一模式不只值得與外界分享，也無疑為民主國家展示一條更好的防疫道路。

此外，徐斯儉表示，疫情再次顯示，讓台灣加入如世界衛生組織（WHO）等全球疫情應對體系的迫切需求。雖然諸多友邦及理念國家皆支持台灣參與世衛，北京仍因政治理由強烈反對；在全球化時代，台灣不應孤軍奮戰，世衛也不該漠視任何國家對全球衛生安全做出的貢獻。

他強調：「我們都知道，流行性疾病不管國界，政治不該凌駕在人權及全球人類健康之上。」

徐斯儉表示，台灣一向是國際社會具前瞻性、負責任的一員，尤其在公共健康領域。他說，台灣樂於與國際社會分享其先進醫療衛生科技與經驗，他本人也參與GCTF聚焦疫情假訊息的研習營，這就是努力的一環。

徐斯儉說，面對疫情之際，能獲取即時、正確資訊十分重要，因此未來幾個月規劃舉辦其他相關研習營，讓台灣能與國際社會分享其防疫最佳典範。

ET快訊
被埋13hrs找到了！平鎮停車場工地坍塌　清晨發現受困女身影
周揚青首露臉：我好像瘦了　毀滅分手羅志祥7天親回9問題
快訊／俄羅斯總理證實確診！　染新冠病毒驗出陽性
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

去年曾訪台！美國務院台灣協調處長藍鶯　接任AIT執行理事

「英國疫情已過高峰」　首相強生7天內公布解封計畫：有信心經濟強力彈升

北韓五一勞動節「金正恩在哪裡」　日媒曝1跡象：2月就病了　

全球淨土再少一處！新冠破327萬確診、23萬死　非洲葛摩出現首例

白宮證實瑞德西韋「加速患者康復」　吉利德目標：年底產超過1百萬劑

譚德塞：WHO評估新冠肺炎是否維持國際緊急事件

台美規劃多場GCTF　與國際分享台灣防疫典範

美情報機構：新冠肺炎病毒非人造　追查是否武漢實驗室外洩

美股跌收　道瓊、標普創「33年最大單月漲幅」納指打破2000年以來紀錄

美日和4盟友連署促WHO：讓台灣參加WHA　恢復觀察員地位

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

去年曾訪台！美國務院台灣協調處長藍鶯　接任AIT執行理事

「英國疫情已過高峰」　首相強生7天內公布解封計畫：有信心經濟強力彈升

北韓五一勞動節「金正恩在哪裡」　日媒曝1跡象：2月就病了　

全球淨土再少一處！新冠破327萬確診、23萬死　非洲葛摩出現首例

白宮證實瑞德西韋「加速患者康復」　吉利德目標：年底產超過1百萬劑

譚德塞：WHO評估新冠肺炎是否維持國際緊急事件

台美規劃多場GCTF　與國際分享台灣防疫典範

美情報機構：新冠肺炎病毒非人造　追查是否武漢實驗室外洩

美股跌收　道瓊、標普創「33年最大單月漲幅」納指打破2000年以來紀錄

美日和4盟友連署促WHO：讓台灣參加WHA　恢復觀察員地位

南投驚見「順時鐘」塵捲風！　連假熱如夏2縣市上看36℃

去年曾訪台！美國務院台灣協調處長藍鶯　接任AIT執行理事

「英國疫情已過高峰」　首相強生7天內公布解封計畫：有信心經濟強力彈升

歐陽娜娜當造型師挑戰性感！黑絲襪、白襯衫秀腿「尺度大開」

被埋13hrs找到了！平鎮停車場工地坍塌　清晨發現受困女身影

十大癌症之首死亡率首度下降　預防肺癌必做3件事

卡通頻道有請鐵粉Lulu黃路梓茵　神配唱「洗手防疫饒舌歌」自認最像花花

「殺鐵路警案」鑑定醫：不該責備做出專業決定的人　應檢討台灣司法

北韓五一勞動節「金正恩在哪裡」　日媒曝1跡象：2月就病了　

「正妹警模」怒批殺鐵路警無罪：未來遇危險還奢望誰能保護你

男追高中妹遭拒惱羞...尾隨報復！ 持西瓜刀狂砍20下「削頭皮+斷3指」

國際熱門新聞

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

日媒爆中國「甲殼類病毒」疫情ing

飄臭味流屍水　紐約貨車塞百屍　

韓記者：金正恩根本沒死只是在擺爛！

解除封城　女跑蜊懸崖拍照卻摔死

烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

金正恩親筆命令藏玄機　官員覺得怪

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

封城前也要一杯　CNN介紹珍奶史

逼13歲女兒初夜賣醫生...任由「多男侵犯」

哆啦A夢來自未來的信　逼哭網友

美股跌收！道瓊、標普創「33年最大單月漲幅」

日男怒砍60歲警硬扯：我被催眠！　所內置物櫃倒一片

美日連同盟友促WHO：讓台灣參加WHA

更多熱門

相關新聞

美情報機構：新冠肺炎病毒非人造

美情報機構：新冠肺炎病毒非人造

美國國家情報總監辦公室（ODNI）今天首度表示，美國情報圈相信，源於中國的新冠肺炎病毒不是人造或經過基因改造而成。

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

北京解封遇51連假　票預訂量漲15倍

北京解封遇51連假　票預訂量漲15倍

不敵疫情！燦星旅行社賣給台南幫侯佑霖「獲利3131萬元出場」

不敵疫情！燦星旅行社賣給台南幫侯佑霖「獲利3131萬元出場」

在地企業日暉渡假村「罩」台東警　

在地企業日暉渡假村「罩」台東警　

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

周揚青閨密驚人背景起底！

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

忍住不上床就有300萬入袋！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

日媒爆中國「甲殼類病毒」疫情ing

飄臭味流屍水　紐約貨車塞百屍　

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

31歲女連篩7次均陰性！1點細微改變」確診

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

女工受困破8小時　消防隊徹夜開挖搜救

更多

最夯影音

更多
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面