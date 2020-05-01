白宮證實瑞德西韋「加速患者康復」　吉利德目標：年底產超過1百萬劑

▲美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），試驗證明有效治療新冠肺炎。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

吉利德藥廠資助的研究室，裡頭其中一名傳染病學專家瑟布拉曼安教授證實，瑞德西韋有效縮短病患康復速度約3成；白宮也證實瑞德西韋有明顯的正面療效。吉利德30日也公布第一季營收，表示接下來會和國際夥伴擴大生產瑞德西韋。

綜合外電報導，儘管該藥正處於臨床試驗當中，吉利德（Gilead Sciences）表示公司仍預計在12月，生產出超過100萬劑的瑞德西韋，並在2021年達到生產數百萬劑的目標。

史丹佛醫學院的教授瑟布拉曼安（Aruna Subramanian），30日在《福斯新聞》的節目「美國新聞室」（Americn's Newsroom）上指出，瑞德西韋仍在等待一般審核通過，但29日的報導指出，美國食品藥品監督管理局（FDA）可能會緊急許可。





▲佛奇在防疫簡報上證實瑞德西韋的實驗結果，的確有效加速患者康復。（圖／路透）

瑟布拉曼安表示，「這個（瑞德西韋）是直接反應的抗病毒物質，它在實驗室和動物實驗中，還有現在正首次進行的人體實驗裡，都取得結果」。「目前為止它都非常安全和溫和的」，她說，「我們有很好的臨床試驗結果，昨天我們發現比起僅用安慰劑的對照組，患者的確恢復得更好。」

臨床試驗節果，1063名住院重症患者試用瑞德西韋後，康復時間縮短31％，與一般不用藥，僅使用安慰劑的對照組相比，時間從15天縮短至11天。使用瑞德西韋的重症患者死亡率為8％，對照組則是11.6％。

美國「國家過敏及傳染病研究所」所長佛奇（Anthony Fauci）也證實，瑞德西韋擁有「明確且顯著的積極效果」，將能夠幫助阻止新冠病毒，成為往後治療護理的標準。