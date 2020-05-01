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「繳稅神卡」懶人包！現金回饋最好用　回饋率衝破2%

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▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲隨著5月報稅季到來，銀行不惜成本祭出刷卡回饋搶客。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

每年5月申報所得稅，許多人都想找出「繳稅神卡」為自己賺進回饋、享優惠。Money101金融比較平台表示，今年以信用卡繳稅不僅可以延遲到7月9日之後再入帳，部分銀行也會推出分期0利率、現金（購物金）回饋以及抽獎活動，讓每年這項報稅國民義務執行起來更減壓。

刷卡繳稅對於銀行來說，並無法從中賺取手續費收入，也因此過往持卡人繳稅不再享有刷卡金、紅利點數、哩程等回饋。不過，Money101表示，觀察到自2019年開始，信用卡市場處於戰國時代，刷卡繳所得稅吹起「現金回饋」風潮。

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繳稅享刷卡金、超商禮券、紅利點數等回饋

今年第1季雖然遭新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊經濟市場，卻仍見不少銀行不惜成本祭出回饋，鞏固客群，維持品牌聲量，滙豐、中信、台新、星展、玉山、兆豐、永豐、台銀、新光、華泰、台銀等多家銀行都提供繳稅享刷卡金、超商禮券、點數等回饋，民眾可以依據自身所得稅額來挑選回饋率較高的信用卡。

無論稅額多寡，繳稅回饋率均一價的像是「滙豐旅人卡」持無限／御璽卡別繳稅享1%回饋（上限500元），稅額5萬元以下，回饋可以拿好、卡滿，需登錄活動。

▲▼信用卡繳稅優惠回饋比一比。（圖／Money101提供）

▲信用卡繳稅優惠回饋比一比。（圖／Money101提供，點圖可放大）

台新「街口支付聯名卡」新戶享1%繳稅回饋（上限300元），全卡友享0.25%回饋（上限1,000元）、頂級卡享0.3%回饋（上限1萬元）、財富管理客戶則享0.35%回饋（上限10萬元）。此外，全卡友在5月10日前繳稅，稅額滿1萬享早鳥回饋100元全家購物金，FlyGo卡再加碼100元，相當於200元回饋。以FlyGo卡來說，加上全卡友0.25%繳稅回饋，最高享2.25%回饋，其他卡別也有1.25%回饋，名額有限需登錄。

玉山銀行一般卡別包含「U Bear」、「Only卡」、「Pi拍錢包」等繳稅享0.2%回饋，而「世界／無限卡」享0.25%（上限3,000元）、財富管理客戶則享0.35%（上限10萬元）。

中信「商旅鈦金卡」標榜繳稅費皆享0.2%回饋（無上限），適合一年當中需要繳納各項稅費的民眾；兆豐今年也加入回饋戰局，全卡友享0.3%回饋（上限100元）、世界卡最高可享1.54%回饋；永豐「幣倍卡」提供享0.3%回饋（無上限），不過需符合於指定期間內外幣帳戶平均餘額達等值20萬台幣的條件。

Money101建議，稅額在1萬元以內的民眾可以選擇定額回饋，繳稅回饋更給利。以台銀信用卡為例，台灣Pay綁定台銀、兆豐信用卡掃碼繳稅，不限稅額享100元回饋金，其中，台銀持卡人若申請線上分6期0利率再加送100元；永豐JCB卡友綁定Apple Pay到全家超商繳稅，單筆達5,000元即回饋100元全家購物金，限1.3萬名用戶，活動需登錄，截至4月30日下午6點已登錄8,000多名。

Money101也提醒，繳稅欲享回饋，須留意在信用額度以內繳稅，另外，許多銀行祭出的回饋設有名額限制，想拿好康，繳稅速度要快，登錄活動時間要記牢。

稅款分期0利率，減輕稅賦壓力

4月剛繳完牌照稅，5月緊接著又有房屋稅、所得稅，若要減輕財務壓力，民眾可以善加利用銀行提供的繳稅分期0利率方案，將稅款分擔在未來的3到12個月逐月支付。

不限（低）稅額都提供分期0利率，像是中信12元以上可分6期，玉山提供6期0利率，兆豐Mega one卡友最高分12期，不限卡別最高可分至9期；需符合稅額門檻的分期0利率優惠，包含台新單筆滿3,000元可分3期，滿6,000元可分6期，滿10萬元可分12期；國泰世華滿3,000元可分6期；星展滿3萬元分6期。

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