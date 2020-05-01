慶祝解除封城　美眉跑到懸崖上拍照　結果摔死！

▲▼為慶祝解除封鎖，歐蕾莎跑到懸崖上拍美照，未料樂極生悲！（圖／VK.com)

國際中心／綜合報導

土耳其某城市本周宣布解除因新冠疫情實施的封鎖禁令。一名哈薩克女子為了慶祝解禁，跑到懸崖上拍美照留念。未料一個失足，從115英呎(約35公尺)高的懸崖上墜落身亡。

死者是31歲的歐蕾莎․蘇絲畢辛娜(Olesya Suspitsyna)。 據地媒體報導，土耳其西南部城市安塔利亞(Antalya)宣布解除對市的隔離禁令後，歐蕾莎和她的好友決定跑到當地以瀑布聞名的「登登公園」(Duden Park)郊遊。但是，他們犯下一個致命的錯誤：歐蕾莎決定站在以瀑布為背景的懸崖上拍照。

她跨過了安全圍欄，在崖上開始擺出各種姿勢讓朋友拍照。沒想到因為地上的草太滑， 歐蕾莎一個失足，竟然摔落懸崖。她的朋友嚇壞了，馬上呼救。當地救援人員趕到後，從水潭中救起歐蕾莎，但她已經沒有生命氣息。

過去5年來，歐蕾沙一直在該市擔任導遊。她曾在Instagram上PO文說：「我向來欣賞土耳其的大自然之美。這裡是我的天堂。」

她猝逝的消息傳出後，好友紛紛發文哀悼。奧嘉•克拉夫查克(Olga Kravchuck)說：「歐蕾莎一向熱愛大海，夢想在土耳其生活，她已經實現了夢想。她最喜歡自由的感覺，勝過一切。她的死是無法彌補的損失，我的心都碎了。」歐蕾莎的遺體將於周六從土耳其運她的哈薩克家鄉。