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從憂傷到純戲謔：Vadim Solovyov刻畫巨獸版《格列佛遊記》

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若目睹浣熊在聖彼得堡的河中清洗手爪，或章魚用其觸鬚吸附在都市公車上翻攪，這些情境對多數城市居民來說，無論何者都足以使人驚詫連連；但即便如此， 藝術家Vadim Solovyov 依舊將這些超現實場景再推向極致。他摹想著俄羅斯城市中，一群尺度儼如哥吉拉的烏鴉、企鵝以及變色龍洶湧來襲，都會巨獸茫然其中，讓人感受到一種憂傷與戲謔感。



翫味這些作品，動物舉止一如徜徉於自然棲息地的模樣，像是攀爬、行走、休憩等，要說異常，就是牠們荒謬地擱放到人類生活的場景。像身形如人般的樹獺，畫裡牠不再隸屬熱帶雨林，而是置身便利商店，一如平日那般意興慵懶，並滿臉傻憨地站立於擺滿糖果和巧克力棒的櫃檯後放。

Solovyov之所以開啟這一系列狂想式作品，目的在於探索真實生活中所發生的詭譎荒誕事件，例如對巨大浣熊的揣測和臆想，牠做了如此描述，「安靜用牠們自己的方式穿越荒蕪的夜城，接著到達堤岸旁，害羞地在水裡洗著東西，而且相當充分，不會少於20秒。」相信聰穎如讀者必然能攫捕到其中暗喻，就會瞭解Solovyov俏皮地把對新冠病毒COVID-19的防疫措施也嵌入到畫中：徹底清潔手部20秒以上。

請繼續往下閱讀...

圖文來源／Colossal 

（完整文章請看城市美學新態度

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