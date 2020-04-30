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6周累計破3000萬人失業！　美國上周380萬人初領失業救濟

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▲▼美國阿肯色州費耶特維爾，民眾排隊等待申請失業救濟。（圖／路透）

▲今年4月初，美國阿肯色州費耶特維爾民眾排隊等待申請失業救濟。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

新冠病毒大流行重創美國經濟，根據美國勞工部30日公布數據，上周初領失業救濟人口增加380萬人，6周累計超過3000萬人失業，遠遠超過2008年金融海嘯時期，凸顯出經濟狀況嚴峻。

根據NBC News報導，根據美國勞工部上周數據顯示，美國上周續領失業救濟金人數達到1800萬人，遠遠超過2007年至2009年經濟大衰退高峰期的660萬人。

受到疫情影響，全美各地大規模封鎖商業活動，導致經濟成長在3月中旬戛然而止，數以百萬計的勞工爭先恐後地申請失業救濟，龐大需求甚至一度癱瘓系統，多個州都出現網站超過負荷，或是電話被民眾打爆的情況。這導致失業人數估算並不準確，因為許多人得排隊6周或更久。

請繼續往下閱讀...

根據美國勞動部數據，在全美第一個發布居家避疫令的加州，自3月14日起四周內，估計1950萬勞動人口中就有330萬人提出失業救濟申請。加州勞工廳長蘇維思（Julie Su）表示，「我們每天要支付約10億美元的失業保險金，僅過去69周，加州就有超過350萬人申請救濟，超過2019年整年的人數。」

德州勞工委員會則表示，光在一天之內，就有超過200萬人次撥打專線，希望能申請失業救濟。維吉尼亞州和羅德島州失業救濟系統則出現大塞車，至今仍有一半申請人還在排隊。

部分州政府因為長期預算不足，加上資訊技術陳舊，系統處於瀕臨崩潰狀態。例如密西根州的初領失業救濟人數一口氣爆增2200％，導致該州失業救濟申請網站當機數個小時。部分州政府開始與亞馬遜或谷歌等科技巨頭合作，增加受理申請案速度，其他州則要求退休人員重新回到辦公室，協助處理堆積如山的救濟申請表。

截至目前為止，美國政府公布的紓困計畫仍未帶來預期中的效果，例如薪資保護計畫（PPP）在幾天內就燒光了全部預算，而大批中小企業員工仍苦苦盼望著生命線。

巴克萊銀行（Barclays）美國首席經濟學家加彭表示，「原本預期PPP之類的紓困方案能保障勞工薪資，但截至目前為止，情況並非如此。」

不過，隨著各州正逐步解封，預估未來失業率將出現下滑。國際勞工組織則警告，受疫情影響，全球有將近一半的勞動人口將直接面臨失去飯碗的風險。

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