勞工紓困貸款首日亂象多！銀行變成菜市場　行員吐心聲：不要一窩蜂

▲銀行行員示意圖（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

勞工紓困貸款今（30）日上路，並且一堆民眾也擠入銀行想要卡位、希望可以獲得紓困貸款，導致今天銀行各分行的亂象一堆，儼然像是菜市場、或排隊買口罩擁擠的狀況，使得部分承辦行員大吐心聲，「請民眾不要一窩蜂」、「把資金留給真正需要的人」。

勞動部的勞工紓困貸款規劃，只要年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

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辦理的銀行包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、華南商業銀行、兆豐銀行、中小企業銀行、富邦銀行、國泰世華銀行、高雄商業銀行、渣打國際商業行、瑞興商業銀行、元大商業銀行、日盛國際商業銀行、中國信託商業銀行、全國農業銀行、匯豐銀行、三信商業銀行、台新國際商業銀行、花蓮二信等共21家。

因為勞動部的勞工紓困貸款名額有限，民眾怕卡不到位，都蜂擁而至到各銀行分行，根據了解有公股銀行的營業據點，一開門排隊人潮就已經擠滿了好幾個樓層，還有數十位民眾排隊在外，銀行分行宛如菜市場、彷彿排隊買口罩；且由於等待時間太久，有些民眾甚至抱怨起行員等，亂象一籮筐。

▲行員良心建議還正常領薪的民眾，把資金留給「真正需要的人」。（圖／取自免費圖庫Pexels、勞工示意圖）

銀行透露，因為銀行的人員有限，且勞工紓困貸款是「貸款」要填的書表本來就會比較多，所以如果民眾一窩蜂湧入銀行，等待申請的時間就會很長。此外，銀行還要與民眾對保、送信保基金等程序，如果案件大量湧入，也會影響到核貸的時間。

銀行行員建議，由於勞動部希望勞工紓困貸款提供給「因疫情而受到衝擊」勞工，所以如果沒有減班休息，或者獎金因此短少的勞工，就真的不需要申請，把資金留給「真正需要的人」。另外，如果真的有需求的民眾可以與有開薪資戶的銀行申貸，因為銀行已經有客戶的基本資料和了解客戶的財力情況，在核貸上就會比較快；不要一窩蜂湧入某些大型銀行或者公股銀行以為速度比較快，反而造成部分銀行「案件大塞車」。

據了解，勞動部也考慮加碼勞工紓困貸款，行員良心建議，由於勞工紓困貸款仍為貸款，請民眾仔細思考是否有需要這筆資金，以及如何規劃，不一定要這幾天就上銀行申貸。