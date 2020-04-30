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美國政府加購10萬個屍袋　以因應最壞情況

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▲為因應最壞情況，美國政府加購10萬個裹屍袋。(圖／路透)

為因應最壞情況，美國政府加購10萬個裹屍袋。(圖／路透)

國際中心／綜合報導　　

《華爾街日報》報導，受新冠肺炎疫情衝擊，美國政府追加訂購了10萬個屍袋，以應付可能出現最壞的局面。據美國約翰霍普金斯大學的即時統計資料顯示，截至台灣時間4月30日7點30分，美國累計確診103萬7970例，死亡60876例。

「美國聯邦合約資料庫」資料顯示，美國「聯邦緊急事務管理局」(FEMA)4月21日採購了10萬個屍袋。依照合約規定，這批屍袋將於5月4日交付給FEMA。對此，FEMA解釋說：「主要是為了應付最壞的局面。」

另外據「彭博社」報導，美國國防部本月曾透露，FEMA向民間企業訂購了10萬個裹屍袋。FEMA表示：「這次訂購的10萬個屍袋，不是之前的那一批。」

3月下旬時，川普政府估計可能會有10萬到24萬人死亡。大約兩周後，美國「國家過敏及和傳染病研究所」所長佛奇接受美國「國家廣播公司」(NBC)訪問時說，死亡人數可能接近6萬人。

本周二(27日)，美國總統川普也表示，新冠肺炎將在美國造成6到7萬人死亡。然而，新冠肺炎在美國造成的死亡人數很快就達到了他預測的最低標。這說明大家仍低估了疫情的嚴重程度。

另一方面，美國確診病例已飆升至103萬例，距離到達50萬例時，才經過兩星期多一點；距離出現首例病也才大約3個月而已。在全球報告的逾317萬個感染病例中，美國病例就大約佔了三分之一。

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