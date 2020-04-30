勞動部：因疫情衝擊勞動市場　中高齡就業促進法緊急喊停





▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（30）日指出，中高齡者及高齡者就業促進法》原經行政院指定於109年5月1日施行，近期因新冠肺炎疫情影響國內產業，勞動力運用有緊縮趨勢，因此將此專法暫緩施行。

勞動部指出，因應人口結構高齡化，為提升中高齡者勞動參與，支持高齡者再就業，建構友善就業環境，勞動部積極推動制定「中高齡者及高齡者就業促進法」，經總統於108年12月4日公布，原定109年5月1日施行。

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勞動部表示，專法授權訂定多項子法，包括施行細則、協助中高齡者及高齡在職者穩定就業、失業者及退休人員重返職場等多項獎補助措施，均已完成法制作業，原預定併同專法同步施行。

不過，近期因新型肺炎疫情衝擊國內產業及勞動市場，鑒於勞動市場僱用條件較為不足，勞動部評估當下最主要的工作是推動紓困措施協助勞工續留職場，以穩定其經濟生活。

勞動部說，雖然專法延後施行，但持續透過全國300餘個公立就業服務據點提供中高齡及高齡者個別化就業諮詢與職涯輔導服務，依其需求提供職業訓練、就業媒合等服務，並運用職務再設計提供就業輔具、改善職場工作環境及條件等協助措施、排除其工作障礙，以及透過津貼獎助鼓勵雇主僱用、協助渠等續留職場穩定就業。有就業需求的中高齡及高齡朋友，可就近洽公立就業服務機構提供協助，或撥打免付費服務專線0800-777-888洽詢。