台達電取得廢棄物零掩埋　最高白金等級

▲台達全球製造總經理黃陸坤。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台達電東莞廠區今（30）日宣布通過UL2799廢棄物零掩埋認證，因東莞廠區廢棄物做到零掩埋，獲認證為最高白金等級，達到「100%廢棄物轉化率含8%焚燒熱回收」。

台達電全球製造總經理黃陸坤先生表示：「台達電秉持『環保 節能 愛地球』的經營理念，對產生的廢棄物落實分類整理、確實監管、即時掌控及追蹤後端流向與處理結果。除了要求各部門做到減少廢棄物產生外，更要積極地不產生廢棄物，讓資源有效循環再利用，以落實環境保護。同時，本次東莞廠區通過『零廢棄物掩埋驗證白金等級』，證明台達於廢棄物管理的一大進展與肯定，未來將持續此驗證方式水平展開至全球各廠區。」

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UL 2799是針對廢棄物零掩埋認證的標準，要求企業內所有的廢棄物流向必須進行合規性管理、查驗和稽核，確認廢棄物經過減量、回收再利用與能源使用等轉化過程，避免掩埋處理與焚化後熱能浪費，整體資源轉化率達到80%以上即可取得認證。台達電經驗證整體轉化率達100%，取得最高白金等級認證，其中廢棄物減量與回收再利用合計達92%；經焚化後轉化熱能與電能可供使用的廢棄物則達8%。

台達電追求資源永續利用及避免地球資源枯竭議題，2017年通過內部企業社會責任委員會的審核，提出以2015年為基準年，2020年廢棄物密集度下降15%的目標，累計至2019年導入共計187個廢棄物減量專案，減少4,051.7噸廢棄物，多項減廢活動，包括周轉膠箱替代紙箱、紙封閉式循環、金屬下腳料二次利用、提升塑膠利用率、降低廢塑膠等減廢方案，展現台達投入廢棄物減量及管理的具體成果。