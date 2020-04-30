不敵疫情！燦星旅行社賣給台南幫侯佑霖「獲利3131萬元出場」

▲燦坤集團旗下燦星網今（30）日發佈重大訊息，公告處分持有之子公司燦星國際旅行社53.175%股權，自結處分利益約3131萬元。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎衝擊觀光產業，又一家旅行社撐不下去。燦坤集團旗下燦星網今（30）日發佈重大訊息，宣布處分持有之子公司燦星國際旅行社53.175%股權，公開收購人為侯佑霖、鄭寶蓮，交易總金額為4955萬元，自結處分利益約3131萬元，正式退出旅遊界。

依據燦星網公告，燦星國旅公司因整體營運表現未如預期持續虧損，加上外界經營環境變化及投資經營策略調整，因此決定出售持股。

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▲燦星旅遊。（圖／擷取自燦星旅遊官網）

經獨立專家吳明儀會計師評估，燦星國旅受產業經營環境影響，近年來營業淨利均為負值且逐年擴大，本次處分價格高於最近期經會計師查核簽證財務報表計算之每股淨值，且處分後可以免除繼續虧損的壓力，對燦星網通公司之股東權益，應無重大不利之影響。

燦坤集團旗下「燦星國際旅行社」將逾五成股權出售給台南幫第三代侯佑霖及鄭寶蓮。侯佑霖從創設萬通人力公司，再到亞果遊艇集團，短短五年間，躍居我國遊艇產業的明日之星，這次入主燦星旅危機入市，引發業界高度關注。

「投資海洋1億元可以創造300倍效益！」侯佑霖曾在公開記者會上受訪指出，這次入主燦星國際旅行社，可望為遊艇休憩產業一條龍的營運模式再添新兵，未來如何改造這間國內第一代網路旅行社，各界亦高度關注。