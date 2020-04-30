爆棚！勞工紓困貸款上路首日　3公股銀申辦超過2萬件

▲勞工紓困貸款示意圖。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

勞工紓困貸款今（30）日上路，各家公股銀就已經動起來！目前已公布的公股銀包含一銀、土銀與台企銀申請量就超過2萬件。

根據勞動部規劃，只要年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

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上路的首日，就有民眾一早到銀行詢問，並且卡位、希望獲得勞工紓困貸款。勞動部次長林明裕今天下午表示，從今天申辦的情況來看，預估可超過5萬件申請案。

根據公股銀公布的成績來看，第一銀行開辦勞工紓困貸款首日申請破萬件，計有1萬0756件，其中透過網路線上申請的有4766件。土銀的申請量就有5600多件，其中560筆是來自網路；台企銀至晚上為止，申請量也有3900多件。

有公股銀也透露，為了因應紓困貸款，內部設置專案小組，成員編制起碼7人以上，不光是勞工紓困貸款電話頻頻；企業的紓困貸款也電話接不完，光是企業的電話就超過1000通；而另一家公股銀主管表示，勞工紓困貸款如果是在最好、最完美（資訊齊全）下會盡速核貸，協助民眾度過寒冬。