疫情驅動遠端上班、雲端需求　微軟Q3營收獲利優於預期

▲ 微軟周三盤後發布2020財年第三季財報。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

微軟周三（29日）盤後發布2020財年第三季財報，營收較去年同期增長15％至350億美元，淨利增長22%至108億美元，表現亮眼。微軟指出，新冠肺炎對該公司的營收影響不大，且由於疫情促使遠距上般的盛行，微軟的Office及雲端業務也從中受益。

微軟Q3財報顯示，每股盈餘年增23%至1.4美元，優於市場預期的1.33美元。其中，包含Bing、Windows、Surface及Xbox在內的個人運算部門（More Personal Computing）Q3實現了110億美元營收，較去年同期增長2.9%；而包含Dynamics、LinkedIn及Office在內的生產力和商業流程部（Productivity and Business Processes）營收則稱長14.7%至117.4億美元，兩者皆優於市場預期。

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包含Azure、GitHub及伺服器產品在內的智慧雲端（intelligent cloud）部門Q3營收年增27%至122.8億美元。其中Azure收入成長59%，與過去幾季相比，成長速度呈現穩定下降的狀態。

微軟表示，疫情對該公司的影響是喜憂參半的。隨著客戶轉向在家上班上學，Teams及Azure等雲端產品的使用率有所增長，遊戲部份也受益匪淺。不過另一方面，中小型企業的授權購買、LinkedIn的廣告收入在上季最後幾周則有所下滑。

受益於遠端工作需求強勁，Surface設備及Windows OEM收入推動了更多個人運算部門收入增長，而但其中仍有部分銷售在一定程度上因中國大陸供應鏈限制而抵銷。微軟表示，支持Azure和其他產品的基礎設施收入在本季度因供應鏈限制而推遲。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，該公司已於2個月內看到了原本要2年才能完成的數位轉型。從遠程團隊合作及學習，到銷售或客戶服務，再到關鍵的原端基礎架構及安全性，微軟正努力協助所有的客戶可在遠端維持業務的運作。「我們的持久業務模式、多元化的產品組合及差異化的技術布局，使我們在未來的發展中處於有利的地位。」