世紀福音！牛津大學新冠疫苗進入體試驗　7月可知結果

▲牛津大學研發的新冠病毒疫苗，今年7月可見真章。（圖／牛津大學網 ）

國際中心／綜合報導

英國大藥廠「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)周四(29日跟牛津大學簽下一項具有里程碑意義的合約，可能讓新冠疫苖在未來幾個月內問世，救下數百萬人的性命。

這家位於劍橋的藥廠說，牛津大學研發的新冠疫苗已展開人體試驗，今年7月時即可知曉疫苗是否有效。如果疫苗發最後被認為是成功的話，他們將以「近乎免費」的方式在牛津大學生產和發送疫苗。

新冠肺炎迄今在全球巳造 成全逾300萬人感染、逾21.5萬人死亡。 儘管目前有70多種針對冠狀病毒的疫苗正在加緊研發中，但之前專家預計至少需要12至18個月才可能有成果出爐。

牛津大學醫學系教授貝爾爵士(Sir John Bell)今天說，新的疫苗接種最初推出時「基本上免費」，重點放在幫助社會上最弱勢的人。

貝爾說：「基儘管人們對疫苗接種感到興奮，但重要的是要讓人們瞭解這仍然是一項開發計畫，團隊仍需要證明它將對人類有效。由波拉德(Andy Pollard)領導的牛津大學醫學團隊非常出色，他們已經為數百人接種了疫苗，我們希望在6月底之前能收到一些訊號，說明它是否有效。」