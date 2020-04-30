2,000億專案融通方案有其必要！　央行理事：對企業助益大、是對症下藥之策

▲ 中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行為了因應新冠疫情衝擊，除了降息1碼之外，2,000億元專案融通方案，央行理事認為，這項方案有其必要性，對企業助益極大，因此理事會理事全數通過該項方案。

在專案融通方案的效益方面，有位理事指出，業界當前面臨最大的困難即是現金流被收緊，因此，央行提供專案融資額度，對企業助益極大。另位理事亦認為2,000億元專案融通方案有其必要性，也是對症下藥之策。

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在參貸銀行方面，有位理事指出，2008年全球金融危機期間，國內「政府挺銀行，銀行挺企業，企業挺勞工」的氛圍，相當激勵人心；當前金融機構尤須塑造此種氛圍，以改變情勢。贊同央行推動中小企業融通方案，惟須力促民營銀行共同配合施行，使企業安心有感。

另位理事表示，後續作業將請銀行共同協商，亦將納入民營銀行，進行道德規勸。政府挺銀行，銀行挺企業，企業是核心，但當前已有部分企業採行減班、休假，且恐將持續一段時間，若能協助其繼續營運，亦有助於支撐勞動市場。央行2,000億元中小企業融通機制雖為短期融通，期滿後若中小企業困境仍未緩解，屆時可再考慮展延期限，或提高金額。

▲ 央行總裁楊金龍 。（圖／記者李毓康攝）

有位理事指出，當前受疫情影響的很多都是中小企業，未來公股銀行將全力配合此項融通專案，共同解決中小企業目前面臨的難題。另位理事認為，央行推出中小企業專案融通方案，將可產生很大的助益。政府已持續督促公股銀行全力支持中小企業，目前除央行方案外，其他部會亦有相關方案，公股銀行將積極配合辦理。

在貸款利率方面，有位理事表示，不論民營或是公股銀行承作放款，都不希望其發生虧損；若能提高中小企業信用保證基金之保證成數，銀行將較有意願對受創中小企業放款。若可透過提高保證成數的方式，儘量降低銀行的放款風險，也已相當程度降低銀行的資金成本，貸款利率似可由銀行自行決定。另位理事亦表示，央行宜再考慮中小企業融資專案之貸款利率上限問題，不能完全仰賴央行道德勸說，仍應將銀行放款意願納入考量。

貸款對象方面，有位理事說明，經濟部紓困振興貸款與央行專案貸款的政策對象不同，經濟部方案是針對受疫情影響營業額衰退15%以上者，央行方案的對象將更為廣泛，係為補充銀行承作疫情相關專案貸款不足的部分。另位理事則表示，基於央行中小企業專案貸款對象與經濟部的紓困方案對象不同，故支持央行推出本專案。

針對機制的調整方面，有位理事補充說明，中小企業融通機制內容（包括期限、額度及利率上限等）目前多為暫訂，主要係為保留彈性。兩位理事則認同本融通專案授權總裁採取彈性作法，得視銀行實際辦理情形，機動調整利率、額度及相關作業規定，不需等待理事會決定。