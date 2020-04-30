疫情少去銀行！數位存款帳戶首破400萬　台新Richart市占奪第一

▲根據金管會統計，到今年3月底，數位存款帳戶開戶數達415萬戶，較上季成長22.65%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（30）日公布數位存款帳戶情況，截至2020年3月底，數位存款帳戶開戶數達415萬戶，較上季成長22.65%，其中台新銀行以198.8萬戶排名第一，市占率約47.9%。

根據金管會統計，截至今年3月底，有32家銀行開辦線上開戶業務，數位銀行帳戶開戶數攀升到415萬戶，較前一季增加76.6萬戶，一舉成長22.65%。

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數位存款帳戶去年第4季的季成長為19.8%，到了今年首季增幅擴大至22.65%，金管會銀行局官員表示，主要是銀行近年來積極推動數位存款，加上第一季疫情升溫，民眾減少到銀行臨櫃辦理的次數，推升數位存款帳戶的需求。

按照「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，數位存款帳戶依開戶安全等級分為三類，第一類是新客戶透過自然人憑證在線上開立帳戶，到今年3月底，開辦銀行有26家，開戶數達121.5萬戶，較上一季增加16.33%。

第二類是已開立存款帳戶的舊客戶，在線上加開數位帳戶，到今年3月31日為止，開辦銀行共有23家，開戶數來到134.7萬戶，季增29.91%；第三類則為其他銀行信用卡或存款帳戶，開立新帳戶以158.9萬戶占最多，季增21.96%，開辦的銀行則有24家。

觀察已開立戶數最多的前5大銀行，其中台新銀行以198.8萬戶奪下冠軍寶座，其他2至5名依序為國泰世華銀行58.4萬戶、王道銀行43.5萬戶、永豐銀行37.2萬戶及第一銀行20.5萬戶。據了解，台新銀行Richart帳戶步步逼近200萬戶關卡，主要是在雙狗卡@GoGo卡和FlyGo卡帶動下，綁定數位存款帳戶，即可享有高額回饋，吸引許多小資族開辦。